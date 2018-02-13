به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه انتظار داشتیم راجع به مشکلات و موضوعات روز صحبت کنید و اطمینان بیشتری به بخش خصوصی می دادید که برنامه کوتاه مدت خود را بر اساس آن تدوین کنیم، گفت: به هرحال دولت یازدهم مهمترین دستاوردش کاهش تورم و تک رقمی کردن آن بود که در نهایت، به ثبات در بازار ارز و قوانین واردات و صادرات انجامید.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: متاسفانه از شروع دولت دوازدهم احساس می شود که این شرایط خیلی مورد توجه دولت نیست و عملا ما شاهد تغییر لحظه ای قوانین هستیم که مورد انتقاد رئیس جمهور نسبت به عملکرد دولت دهم بود. اما از شروع دولت دوازدهم تا کنون به وفور شاهد به هم ریختگی و آشفتگی در بازار و ممنوعیت و محدودیت در حوزه صادرات و واردات داریم.

وی تصریح کرد: در دو ماه گذشته نرخ ارز بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است. البته افزایش تدریجی نرخ تورم به نرخ ارز رعایت نشده است و علیرغم تذکراتی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و فعالان اقتصادی صورت می گرفت، این فنر رها شده است؛ اما اکنون بیش از مقداری که باید، افزایش یافته است و این امر، شرایط تجارت و برنامه ریزی برای اقتصاد را برای صادرکننده و واردکننده سخت کرده است.

لاهوتی گفت: با وجود تراز تجاری کشور، درآمدهای ارزی و شرایط بهتر اقتصادی، دلیل این آشفتگی را چطور می توان تعبیر کرد.