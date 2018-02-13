حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از نحوه بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ درباره هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: متأسفانه اراده ای در مجلس وجود دارد که نگذارد ۱۰۲ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و این سوال برای ما هست که آیا این درآمد به خزانه واریز می شود؟

وی افزود: به دلیل همین اراده، متأسفانه دیروز و در جلسه علنی نوبت عصر با تخلف صریح از آئین‌نامه مجلس، تبصره ۱۴ را بدون رأی مجلس به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند تا تغییراتی در آن صورت گیرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، تمام درآمدهای دولت باید به خزانه داری کل کشور واریز شود و با تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، توسط خزانه پرداخت شود.

حاجی بابایی تصریح کرد: تا امروز این پول به حساب خزانه داری واریز نمی‌شد، بلکه در ۴ شرکت دولتی از قبیل پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز و شرکت های آب و برق، یک حساب افتتاح کرده اند و این درآمد را در آنجا واریز و از آن برداشت می‌کنند؛ به همین دلیل است که دولت در موعد مقرر برای پرداخت یارانه نقدی به مشکل بر می‌خورد و می‌گوید که شب پرداخت یارانه، شب عزای ماست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیشنهاد خود در بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه، عنوان کرد: در پیشنهاد ما دولت مکلف شده است که کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مطابق جدول ضمیمه وصول و به حساب درآمد خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

وی ادامه داد: علاوه بر حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان که جمع کل دریافتی های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در این جدول است، حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به عنوان درآمد خالص گاز صادراتی در نظر گرفته شده که در ردیف های دیگر آمده است؛ با احتساب این دو عدد، جمع کل درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها ۱۰۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید طبق قانون به خزانه‌داری کل کشور واریز و با مجوز خزانه، برداشت شود.

وی خاطرنشان کرد: واریز نشدن این درآمد به حساب خزانه، منجر به مفاسدی از قبیل حقوق های نجومی و پاداش های نجومی خواهد شد و این به معنای عدم شفافیت در بودجه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از فراهم نشدن فرصت برای ارائه پیشنهادات و تذکرات نمایندگان در تبصره ۱۴ به بهانه‌های مختلف، گفت: باید به این سوال پاسخ داده شود که براساس کدام ماده از آئین‌نامه مجلس، تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها بدون مطرح شدن در صحن و بدون دریافت رأی نمایندگان به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشته است.