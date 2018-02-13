به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی نظام جمال‌شناسی شعر سنایی فردا چهارشنبه ۲۵ بهمن در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود. این نشست، هفدهمین برنامه از سری نشست های درسگفتارهایی درباره سنایی است.

شعر سنایی‌ غزنوی خوش‌ساخت، استوار و بی‌تصنع و زینت است و مهم‌تر این‌که با مفاهیم صوفیانه و قلندرانه ضرباهنگ مناسبی یافته است. این پرسش مطرح است که بین صورت و زبان شعر و معانی عرفانی، اجتماعی، اندرزی و مدحی او آمیختگی ناب ادبی رخ داده است و چگونه؟ تصاویر و مضمون‌های شعر سنایی تا چه حد رمزآلود، پیچیده و شامل لایه‌های هنری است؟

این برنامه با عنوان «نظام جمال‌شناسی شعر سنایی» با سخنرانی علی اصغر ارجی پژوهشگر و مدرس دانشگاه همراه خواهد بود.

نشست مذکور روز چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.