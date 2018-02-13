جشن امضا برای «رهش» در قم

به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته پس از انتشار تازه‌ترین اثر داستانی رضا امیرخانی، سومین جشن امضا و رونمایی از آن به میزبانی شهر قم برگزار می‌شود.

در این مراسم کتاب «رهش» که به تازگی از سوی نشر افق منتشر شده است با حضور رضا امیرخانی در فروشگاه کتابستان رضوی رونمایی خواهد شد.

این برنامه روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه و از ساعت ۱۶ در فروشگاه کتابستان رضی واقع در قم چهارراه شهدا ابتدای خیابان صفائیه برگزار می‌شود.

«رهش» نخستین اثر امیرخانی است که قهرمان آن یک زن است. مهندسی به نام «لیا» که خانه نشین است و از منتقدان جدی ساختارهای تازه زندگی شهری در تهران است و همین مساله زندگی او را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است.

رضا امیرخانی این رمان را در سال ۱۳۹۵ تالیف کرده است و به تازگی از سوی نشر افق روانه بازار کتاب کرده است.

پیش از این برای این رمان در محل کتابفروشی نشر افق و نیز کافه کتاب آفتاب شهر مشهد مراسم رونمایی برگزار شده بود.