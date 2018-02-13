۱۰۵ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه منتقل می شود

رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های مصوب از محل اعتبارات احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: احداث شبکه جمع آوری فاضلاب، خطوط انتقال بطول ۱۱۰۰ کیلومتر، احداث تصفیه های فاضلاب به ظرفیت ۱۱۵ هزار و ۵۶۳ مترمکعب در شبانه روز و احداث ایستگاه پمپاژ به تعداد ۳۰ واحد از مهمترین این طرح ها است.

وی اعتبار مصوب اجرای این طرح ها را پنج هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال برشمرد و گفت: تاکنون از این طرح ها بطول ۱۶۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب، اصلی و خط انتقال اجرا، دو واحد ایستگاه پمپاژ احداث و ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب به میزان ۵۲ هزار و ۳۷۲ مترمکعب در شبانه روز افزایش یافته است که برای اجرای آنها یک هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

اکبری تداوم خشکسالی و افت شدید منابع آب، انباشتگی تاسیسات فرسوده آب، افزایش قیمت تمام شده تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب و افزایش هزینه تمام شده، جمع آوری، انتقال و تصفیه فاصلاب را از مهمترین چالش های پیش رو برشمرد و اضافه کرد: سرانه منابع آب تجدید شونده در ایران از شش هزار و ۸۶۰ مترمکعب در سال ۳۵ به کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب در سال ۹۶ کاهش یافته است.

ظرفیت تامین آب استان ۹۷۰۳ لیتر در ثانیه است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد از جمعیت شهری استان از خدمات این شرکت بهره مند هستند افزود: تعداد شهرهای تحت پوشش شبکه توزیع آب شرب ۳۸ است که دو میلیون و ۱۳۰هزار نفر از جمعیت استان را شامل می شود.

اکبری ظرفیت تامین آب استان را ۹ هزار و ۷۰۳ لیتر در ثانیه برشمرد و اضافه کرد: ظرفیت تامین از آب های سطحی ۵۱ درصد و ظرفیت تامین از آبهای زیرزمینی ۴۹ درصد است.

وی با بیان اینکه ۸۱ پروژه حوضه آب وفاضلاب استان در استان وجود دارد که با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۱۰۰میلیارد ریال اجرا می شود افزود: با افتتاح این پروژه ها ظرفیت تامین آب استان از ۹.۷ متر مکعب در ثانیه به ۱۱ متر مکعب در ثانیه و شاخص بهره مندی از شبکه جمع آوری وتصفیه بهداشتی فاضلاب از ۶۲.۵۹ درصد به ۷۵ درصد افزایش یابد.

اکبری بابیان اینکه در حال حاظر پروژه های فوق دارای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند گفت: تاپایان سال ۹۵ احداث وتوسعه شبکه توزیع وخطوط انتقال آب دارای پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی بوده است و تلاش شرکت افرایش این میزان تا ۹۸ درصد تاپایان سال جاری است.

مدیرعامل آبفای شهری استان آذربایجان غربی بابیان اینکه ۲۰۸ میلیارد ریال اعتبار جهت اصلاح شبکه توزیع آب استان در نظر گفته شده است خاطرنشان کرد: این پروژه تاکنون دارای ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و تلاش می شود که این میزان به ۹۳ درصد تاپایان سال جاری افزایش یابد که کاهش پرت شبکه، افزایش بهره وری مدیریت شبکه و افزایش مدت دوره طرح از مزایای آن است.

میزان کلر باقی مانده بالای ۹۹.۹۷ درصد است

وی به اقدامات این شرکت درراستای افزایش شاخص بهداشت آب اشاره کرد و افزود: تجهیز وبکارگیری ۱۵ واحد آزمایشگاهی پیشرفته به منظور کنترل کیفیت آب آشامیدنی دراستان، انجام دویست و۸۰ هزار آزمون کنترل کیفیت آب به منظور کنترل شاخص های بهداشتی آب شرب استان ونیز شاخص سلامت کلر باقی مانده بالای ۹۹.۹۷ ومیکروبی ۱۰۰ درصد ازجمله اقدامات اصلی این شرکت در راستای افرایش شاخص بهداشت آب بوده است.

اکبری اصلاح ونوسازی شبکه، اصلاح و نوسازی انشعابات آب ، مدلسازی شبکه و مدیریت فشار آب، تست یابی شبکه های توزیع آب، تعویض کنتورهای معیوب و رفع نشتی مخازن ذخیره آب را جزو اقدامات اصلی این شرکت جهت کاهش آب بدون درآمد عنوان کرد.

وی بابیان اینکه در سال گذشته ۶۹ کیلومتر اصلاح و نوسازی شبکه صورت گرفته است گفت: برنامه شرکت، انجام ۶۸ کیلومتر نوسازی شبکه تاپایان سال جاری است و کل اعتبار جهت انجام این پروژه بالغ بر ۱۱۹ میلیارد ریال است.

مدیرعامل آب و فاضلاب آذربایجان غربی ادامه داد: در سال گذشته ۱۱ هزار و ۹۶۷ نوسازی انشعابات آب صورت گرفته و برنامه این شرکت انجام ۱۱ هزار و ۳۷۵ مورد اصلاح و نوسازی انشعاب است که کل اعتبار جهت انجام آن بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال بوده است.

اکبری با بیان اینکه در سال گذشته و سال جاری به ترتیب ۷۳۶ و ۹۵۵ کیلومتر تست یابی شبکه های توزیع آب جهت کاهش آب بدون درآمد صورت گرفته که درمجموع دارای اعتباری بالغ بر ۴میلیارد ریال است گفت: تعویض ۱۴هزارو۶۱۳ کنتور درسال گذشته وبرنامه این شرکت جهت تعویض ۱۶ هزار و ۲۱۸ کنتور در سال جاری از سایر اقدامات این شرکت جهت کاهش آب بدون درآمد بوده است.

وی بابیان اینکه در ۹ماهه اول سال جاری شاهد کاهش ۳ درصدی آب بدون درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم گفت: در هشت ماه سال ۹۶، بالغ بر ۵۳ کیلومتر اصلاح شبکه، هشت هزار و ۴۲ رشته استاندارد سازی، ۸۰۰ کیلومترنشت یابی شبکه توزیع، ۱۷ هزارو ۳۳۷ مورد تعویض دستگاه کنتور خراب و ۸ هزار متر مربع رفع نشت مخازن صورت گرفته است.