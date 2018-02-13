به گزارش خبرگزاری مهر، کامران سیدامامی، برادر کاووس سید امامی که در روزهای گذشته به اتهام همکاری با یک شبکه جاسوسی و جمعآوری اطلاعات به نفع بیگانگان در بازداشت خودکشی کرده است در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: ما در حال حاضر داغداریم و از رسانهها خواهش داریم که به شایعات دامن نزنند.
وی ادامه داد: واقعا تعدادی از رسانهها مریض هستند و دائما ما را تحت فشار گذاشتهاند که مجبور به بیان خلاف واقع شویم.
سیدامامی ادامه داد: بنده و همسر مرحوم جنازه را دیدهایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه را نگاه کنید و همه موارد را بررسی کنید این کار را کردهایم و به جز آثار حلقآویز شدن که در روی جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم زندان هم کاملا مشخص است هیچ مساله دیگری وجود ندارد و خودکشی از طریق حلقآویز کردن کاملا مشهود است.
وی ادامه داد: از رسانه ها خواهش دارم که با خبرسازی موجب آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند من شخصا مایل به کالبد شکافی مجدد نیستم.
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