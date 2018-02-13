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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

کامران سید امامی:

خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است

خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است

برادر کاووس سیدامامی با بیان اینکه خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است، از رسانه ها خواهش کرد با خبرسازی موجب آزرده شدن خانواده آن مرحوم نشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران سیدامامی، برادر کاووس سید امامی که در روزهای گذشته به اتهام همکاری با یک شبکه جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات به نفع بیگانگان در بازداشت خودکشی کرده است در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: ما در حال حاضر داغداریم و از رسانه‌ها خواهش داریم که به شایعات دامن نزنند.

وی ادامه داد: واقعا تعدادی از رسانه‌ها مریض هستند و دائما ما را تحت فشار گذاشته‌اند که مجبور به بیان خلاف واقع شویم.

سیدامامی ادامه داد: بنده و همسر مرحوم جنازه را دیده‌ایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه را نگاه کنید و همه موارد را بررسی کنید این کار را کرده‌ایم و به جز آثار حلق‌آویز شدن که در روی جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم زندان هم کاملا مشخص است هیچ مساله دیگری وجود ندارد و خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن کاملا مشهود است.

وی ادامه داد: از رسانه ها خواهش دارم که با خبرسازی موجب آزرده شدن خانواده مرحوم نشوند من شخصا مایل به کالبد شکافی مجدد نیستم.

کد مطلب 4226664

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