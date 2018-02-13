گفتگو با عوامل تئاتر برگزیده جشنواره تئاتر فجر در شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، امیرحسین مدرس در بخش «نمایشخانه» برنامه «مهمانخانه» امروز ۲۴ بهمن میزبان کارگردان، تهیه کننده و آهنگساز نمایش «پیانیستولوژی» از نمایش های برگزیده سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر می شود.

محمد نیازی کارگردان، مسعود حکم آبادی تهیه کننده و میلاد قنبری آهنگساز این نمایش با حضور در مجله ظهرگاهی شبکه چهار از تازه ترین اثرشان و جوایزی که در جشنواره دریافت کرده، می گویند.

نمایش «پیانیستولوژی» از آثار برگزیده سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، موفق شد تندیس بهترین آهنگسازی، بهترین طراحی صحنه و عنوان بهترین کارگردانی و بازیگری زن را از آن خود کند.

در بخش دیگری از ابرنامه امروز داریوش نسبی طهرانی مدیرعامل انجمن صرع ایران و مریم نظری مسئول جذب مشارکت های مردمی انجمن صرع ایران درباره این انجمن و بیماری صرع با مخاطبان گفتگو می کنند.

«مهمانخانه» با رویکرد سبک زندگی ایرانی - اسلامی به تهیه کنندگی سید محمدرضا ضرغامی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ساعت ۱۶ روی آنتن شبکه چهار سیما رود.