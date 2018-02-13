به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فلسفی «ابن سینا و حکمت مشرقی» با موضوع انتقال مرکزیت فلسفه و علوم عقلی از بغداد به اصفهان، در شهر اصفهان برگزار می شود.

در این نشست قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین کلباسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، حامد ناجی استاد دانشگاه اصفهان و حجت الاسلام مجید هادی زاده استاد حوزه و دانشگاه حضور دارند.

نشست فلسفی «ابن سینا و حکمت مشرقی» پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ به نشانی اصفهان، چهاراه دهش، ابتدای خیابان شیخ مفید شرقی، خانه حکمت میزبان علاقه مندان است.