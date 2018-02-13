کشاورزان پایین دست سد اکباتان همدان سطح زیرکشت را کاهش دهند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای همدان، منصور ستوده اظهار داشت: متاسفانه در ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ با کاهش شدید نزولات جوی و خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی مواجه هستیم.
وی افزود: این روند تاثیر نامطلوب بر روانآبهای سطحی و افت حجم مخزن سد اکباتان داشته که بر این اساس خواستاریم کشاورزان و باغداران روستای آبشینه از کشت گیاهان پر آب بر خودداری کرده و نسبت به کاهش سطح زیرکشت به طور جدی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان بیان کرد: باید باغداران از هر گونه اقدام در خصوص کشتهای بهاره و تابستانه آن قسمت از اراضی که از سد اکباتان مشروب میشوند، خودداری کنند.
وی عنوان کرد: با توجه به اولویت مصرف آب سد اکباتان برای مصارف شرب، این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به تحویل آب برای کشتهای مذکور ندارد.
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