  1. استانها
  2. همدان
۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان:

کشاورزان پایین دست سد اکباتان همدان سطح زیرکشت را کاهش دهند

کشاورزان پایین دست سد اکباتان همدان سطح زیرکشت را کاهش دهند

همدان - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با تاکید بر اینکه تامین آب شرب همدان از سد اکباتان در اولویت قرار دارد، گفت: کشاورزان پایین دست سد اکباتان سطح زیرکشت را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای همدان، منصور ستوده اظهار داشت: متاسفانه در ابتدای سال آبی ۹۶-۹۷ با کاهش شدید نزولات جوی و خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی مواجه هستیم.

وی افزود: این روند تاثیر نامطلوب بر روان‌آب‌های سطحی و افت حجم مخزن سد اکباتان داشته که بر این اساس خواستاریم کشاورزان و باغداران روستای آبشینه از کشت گیاهان پر آب بر خودداری کرده و نسبت به کاهش سطح زیرکشت به طور جدی اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان بیان کرد: باید باغداران از هر گونه اقدام در خصوص کشت‌های بهاره و تابستانه آن قسمت از اراضی که از سد اکباتان مشروب می‌شوند، خودداری کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به اولویت مصرف آب سد اکباتان برای مصارف شرب، این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به تحویل آب برای کشت‌های مذکور ندارد.

کد مطلب 4226700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها