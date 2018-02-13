ترور یکی از رهبران حزب الاصلاح یمن در عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مندب نیوز، افراد ناشناس صبح امروز «شوقی کمالی» امام جماعت و یکی از رهبران حزب الاصلاح یمن را ترور کردند.

بر اساس این خبر این افراد در شهر «المعلا» در استان عدن و در نزدیکی یکی از ایست های بازرسی در این شهر، با یک موتور سیکلت از کنار خودروی کمالی عبور کرده و با شلیک چند گلوله او را به قتل رساندند.

عاملان قتل کمالی که یکی از رهبران حزب الاصلاح یمن وابسته به اخوان المسلمین است، موفق به فرار شده اند.

کنترل استان عدن در دست نیروهای وابسته به عربستان و عبدربه منصور هادی است که شاهد ناآرامی های متعدد و عملیات های تروریستی مختلف است.

ضعف دولت مستعفی یمن و مزدوران وابسته به عربستان در تأمین امنیت این استان این منطقه را به محیط مناسبی برای رشد تروریست ها در یمن تبدیل کرده است. اخیرا نیز عدن شاهد درگیری مسلحانه گسترده میان طرفداران عبدربه منصور هادی و جریان های جنوبی یمن بود.