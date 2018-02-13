عذرخواهی سازندگان «پیتر خرگوش» برای صحنه مربوط به آلرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در صحنه ای از فیلم، دار و دسته خرگوش‌ها به طرف شخصیتی که به تمشک حساسیت دارد، تمشک پرت می‌کنند.

از سازندگان فیلم به خاطر این صحنه انتقاد شده است. شرکت فیلمسازی سونی و تهیه‌کنندگان فیلم در بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند که باید موضوع را جدی می‌گرفتند.

فعالان، این صحنه از فیلم را محکوم کرده‌اند و بعضی از کاربران توییتر با استفاده از هشتگ boycottpeterrabbit# خواهان تحریم فیلم شده‌اند.

بنیاد خیریه «کودکان مبتلا به آلرژی‌های غذایی» در یک پست فیسبوکی گفته است: شوخی‌های مربوط به آلرژی غذایی برای سلامت افراد مضر است.

هزاران نفر هم با امضای یک تومار، از شرکت فیلمسازی سونی خواستند عذرخواهی کند.

این فیلم برگرفته از کتاب پیتر خرگوش اثر بئاتریکس پاتر است و پخش آن، این هفته در سینماهای آمریکا آغاز شد.

در این صحنه از فیلم، پیتر و دوستانش شخصیت تام مک گرگور را که به تمشک حساسیت دارد، با تیر و کمان، تمشک‌باران می‌کنند و حتی یک تمشک به دهانش می‌اندازند، به شکلی که او مجبور می‌شود داروی ضد حساسیت بزند.

شرکت فیلمسازی سونی روز یکشنبه در بیانیه‌اش گفت گنجاندن این صحنه، حتی به شکل کارتون و کمدی اشتباه بود.