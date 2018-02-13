آرای کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح زیر است:

* شکایت آرمان شهداد نژاد از تیم شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۱/۳۳۰/۲۲۸/۳۴۵ ریال بابت قرارداد و ۲۶/۶۰۴/۵۶۶ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق آرمان شهداد نژاد

* شکایت حسن جعفری از پدیده مشهد

پرداخت مبلغ ۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق حسن جعفری

* شکایت طوبی القاصی از استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق طوبی القاصی

* شکایت باشگاه صنعت مس کرمان از مهرداد بایرامی

پرداخت مبلغ ۱/۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق باشگاه صنعت مس کرمان

* شکایت کیومرث چراغی از نفت مسجد سلیمان

پرداخت مبلغ ۱/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق کیومرث چراغی

* شکایت رضا حاتمی فرید از شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا حاتمی فرید

* شکایت سیامک قلیچ خانی از تراکتور سازی تبریز

پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق سیامک قلیچ خانی

* شکایت اسماعیل قروی از شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اسماعیل قروی

* شکایت مهرداد نوری از شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۲۶۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۵/۳۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد نوری

آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.