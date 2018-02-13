محاکمه عهد التمیمی در دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، محاکمه «عهد التمیمی» نوجوان فلسطینی که به یکی از نمادهای مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس تبدیل شده است، آغاز شد.

عهد التمیمی که به حمله به یک نظامی رژیم صهیونیستی متهم شده است در دادگاه نظامی محاکمه می شود و این دادگاه به صورت غیر علنی برگزار می شود.

عهد التمیمی ۱۷ ساله در دسامبر گذشته بعد از انتشار ویدیویی که طی آن دو نظامی اسرائیلی را از خانه اش در روستای «نبی صالح» در کرانه باختری دور می کند، بازداشت شده است.

دادستانی نظامی رژیم اشغالگر قدس ۱۲ اتهام مختلف به عهد التمیمی وارد کرده است که خشونت و پرتاب کردن سنگ بخشی از این اتهامات است.

کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل انتقادهای گسترده ای از اسرائیل به خاطر بازداشت و نحوه رفتار با عهد التمیمی داشته است، اتحادیه اروپا نیز نسبت به بازداشت افراد زیر ۱۸ سال از جمله عهد التمیمی به وسیله اسرائیل ابراز نگرانی کرده است.