کتاب «رابطه علم و دین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «رابطه علم و دین» اثر علامه آیت الله مصباح یزدی به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
در این کتاب سخنرانیها، دست نوشتهها و مباحثی گردآوری شده است که حضرت آیت الله مصباح از سالهای آغازین انقلاب اسلامی مطرح کرده و در آنها به بحث از علوم انسانی و مباحث فلسفی مربوط به علم و دین پرداختهاند. برخی از این مباحث به دهه ۶۰ بازمی گردد که در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه به صورت کنفرانس و مباحثه طرح شدهاند.
تفاوت این کتاب با سایر کتابهای مشابه در این است که به جای طرح مباحث علم و دین به صورتی کلی، معانی مختلف علم با اصطلاحات مختلف دین مقایسه و نسبت سنجی شده است و جدولی از معانی مختلف علم و دین و روابط میان آنها ترسیم شدهاست. همچنین در بحث از علم دینی انواع ارتباطاتی که میتواند نسبت دادن دین به علم را توجیه کند مطرح شده است. البته در هر مرحله یک معنا که با ملاکها و اهداف بحث مناسبتر بوده انتخاب شده و بر محور آن، بحث به پیش رفته است.
این کتاب با رویکردی عقلی به مباحثی چون نسبتهای مفهومی علم و دین، روابط محتوایی علم و دین، علم دینی و الزامات اسلامی سازی علوم، خدمات علم به دین، و تاثیرات دین بر علم پرداخته شده است.
با مطالعه این کتاب پاسخ بسیاری از شبهات درباره عملی بودن دین داده میشود.
کتاب «رابطه علم و دین» در ۳۰۴ صفحه و به قیمت ۱۵ هزار تومان، روانه بازار فروش شد.
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