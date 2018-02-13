به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا یزدانی از رکورد تاریخی و بی سابقه تولید ۸ میلیون تن چغندرقند در سال جاری خبر داد و گفت: از این ۸ میلیون تن تولید، ۷۶۰ هزار تن آن مربوط به چغندر پاییزه است.

وی افزایش متوسط عملکرد تولید چغندر قند از ۵۴ تن در هکتار در سال گذشته به ۵۹ تن در هکتار در سال جاری را یکی از علل افزایش تولید این محصول عنوان کرد.

یزدانی افزود: استفاده از ارقام پرپتانسیل، اقدامات بهزراعی در سطح مزارع، آموزش، استقبال کشاورزان از کشت این محصول و افزایش سطح زیر کشت چغندر پاییزه و تا حدود کمی بهاره از دیگر عوامل موثر در افزایش تولید امسال بوده است.

مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: استان خوزستان با تولید ۷۴۰ هزار تن چغندر پاییزه در سطح ۱۰ هزار هکتار و آذربایجان غربی با تولید بیش از ۲ میلیون تن در مقام نخست تولید قرار دارند.

وی با بیان این که افزایش کشت پاییزه چغندرقند به منظور کاهش مصرف آب و استفاده از آب سبز در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، گفت: کشت پاییزه چغندرقند از ۱۱ هزار هکتار در سال گذشته به ۱۷ هزار هکتار در سال جاری رسیده و محصول آن در اردیبهشت و خرداد سال آینده برداشت می شود.

یزدانی با اشاره به محدودیت کارخانه قند در استان خوزستان، تصریح کرد: با تلاش های انجام شده، چند سرمایه گذار علاقه مند به احداث کارخانه جدید قند در این استان شده اند.

وی درباره کشت چغندرقند در استان لرستان نیز اذعان داشت: توسعه کشت پاییزه چغندرقند در مناطق پل دختر و کوهدشت استان لرستان به طور جدی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و با کشت آن در مهر ماه و برداشت در خرداد ماه، عمده نیاز آبی این محصول از نزولات جوی تامین و موجب کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب می شود.