۱۵ اقامتگاه بوم گردی در شهرستان های دلیجان و محلات احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، محمد حسینی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های گردشگری سلامت، تاریخی و طبیعی در دو شهرستان محلات و دلیجان تا کنون ۱۵ اقامتگاه روستایی مراحل تشکیل پرونده و دریافت موافقت های اولیه و اصولی را طی کرده که از این میان هشت واحد در حال انجام پروژه و ساخت هستند.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان دلیجان که در شاهراه مواصلاتی استان اصفهان و تهران و در مسیر استان قم قرار دارد و نیز می توان به عنوان نگین سبزی در صنعت گردشگری استان از هر دو شهرستان محلات و دلیجان یاد کرد، این دو شهرستان در سرمایه گذاری بخش گردشگری با اقبال بیشتری روبرو هستند.

حسینی ادامه داد: به همین دلیل و همچنین در راستای سیاست های دولت در خصوص تسهیل سرمایه گذاری در بخش گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی با ایجاد تعاملی مطلوب با سرمایه گذاران و تسهیل در امور اداری این بخش توانسته گامی موثر در روند توسعه گردشگری بردارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی اضافه کرد: در حالی که در استان روند ساخت هتل ها همچنان پیگیری می شود توانسته ایم نوعی جدید از اقامت گاه ها را که اصیل تر و نزدیک تر به بافت فرهنگی جامعه استان هست گسترش دهیم؛ اقامت گاه های بوم گردی به دلیل قرار داشتن در بافت فرهنگی روستایی و تاریخی، توان جذب گردشگران خارجی را هم دارا است.