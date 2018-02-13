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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی:

۱۵ اقامتگاه بوم گردی در شهرستان های دلیجان و محلات احداث می شود

۱۵ اقامتگاه بوم گردی در شهرستان های دلیجان و محلات احداث می شود

اراک- مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: باتوجه به پتانسیل های گردشگری دو شهرستان محلات و دلیجان، تاکنون موافقت برای راه اندازی ۱۵ اقامتگاه بوم گردی در این شهرستان ها اخذ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، محمد حسینی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های گردشگری سلامت، تاریخی و طبیعی در دو شهرستان محلات و دلیجان تا کنون ۱۵ اقامتگاه روستایی مراحل تشکیل پرونده و دریافت موافقت های اولیه و اصولی را طی کرده که از این میان هشت واحد در حال انجام پروژه و ساخت هستند.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان دلیجان که در شاهراه مواصلاتی استان اصفهان و تهران و در مسیر استان قم قرار دارد و نیز می توان به عنوان نگین سبزی در صنعت گردشگری استان از هر دو شهرستان محلات و دلیجان یاد کرد، این دو شهرستان در سرمایه گذاری بخش گردشگری با اقبال بیشتری روبرو هستند.

حسینی ادامه داد: به همین دلیل و همچنین در راستای سیاست های دولت در خصوص تسهیل سرمایه گذاری در بخش گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی با ایجاد تعاملی مطلوب با سرمایه گذاران و تسهیل در امور اداری این بخش توانسته گامی موثر در روند توسعه گردشگری بردارد.

 مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی اضافه کرد: در حالی که در استان روند ساخت هتل ها همچنان پیگیری می شود توانسته ایم نوعی جدید از اقامت گاه ها را که اصیل تر و نزدیک تر به بافت فرهنگی جامعه استان هست گسترش دهیم؛ اقامت گاه های بوم گردی به دلیل قرار داشتن در بافت فرهنگی روستایی و تاریخی، توان جذب گردشگران خارجی را هم دارا است.

کد مطلب 4227006

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