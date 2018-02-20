سید عباسعلی امامیه نماینده اطلاع رسانی گردشگری ایران در ژاپن و از فعالان تورهای ورودی به کشور، به خبرنگار مهر گفت: سفر ٨ روزه به ترکیه برای ژاپنی‌ها با ٨٠٠ دلار و سفر استاندارد به ایتالیا نیز از ٩٠٠ تا هزار دلار انجام می‌شود ولی آنها باید برای سفر به ایران ٣۵٠٠ دلار هزینه کنند چون پروازها به ایران بسیار گران است و از این هزینه، هزار دلار به پرواز تعلق دارد. از سوی دیگر بهترین هتل در تهران شبی حداقل ۶٠٠ هزار تومان است که به آژانسدار شاید تنها ده درصد تخفیف بدهند اما شرکت‌های خصولتی از آن‌ها ۵٠ درصد تخفیف می‌گیرند اینها عواملی هستند که در گران شدن تور تاثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: آژانس‌های مسافرتی در همه جای دنیا برای ورود گردشگر از مالیات معاف می‌شوند ولی ما در ایران ارزش افزوده نیز می‌دهیم در حالی که به عنوان نمونه در ژاپن اگر پولی از ما گرفته شود حتما آن را برمی‌گردانند چون معتقدند که ارز وارد کشورشان خواهیم کرد اما در ایران این مشوق ها وجود ندارد.

امامیه گفت: چند سال پیش به خاطر اینکه گردشگری در جهان دچار رکود شده بود، در ایران نیز گفتند که ۱۵ میلیون تومان وام ۱۹ درصد خرید تجهیزات می‌دهیم تا بتوانیم در حوزه گردشگری فعال شوید بعد آنقدر تبصره برای ما گذاشتند که از خیر آن گذشتیم چون گفتند باید بروید تجهیزات بخرید بعد این پول را به خریدار ‌می‌دهیم نه آژانس. بنابراین این سوبسیدها هم برای رونق کسب و کار افاقه نکرد.

امامیه درباره اینکه پکیج قیمت‌ها توسط آژانس‌های مسافرتی بسته می‌شود بنابراین آژانس‌ها نیز در ارائه قیمت تورها دخالت دارند گفت: ما جبرا یک نرخ را تعیین می‌کنیم یک تور هزینه پرواز، تبلیغات و راهنما نیز دارد. نرخ یک تور را که نگاه می‌کنید به این معنا نیست که همه آن هزینه به جیب آژانسدار ایرانی می‌رود بلکه هزینه‌های سربار آن زیاد است. قیمت نهایی یک تور از مبدا ایران سه برابر قیمت تورهایی است که مبدا آن‌ها کشورهای دیگر هستند. این درحالی است که کیفیت و مشکلات تورهای گردشگری ایران را هم ندارند.

امامیه بیان کرد: تنها یک رده سنی که به ایران سفر می‌کنند گردشگران خارجی ایران پیر هستند درحالی که ما تیپ زوج های جوان را هم داریم که می توانیم آنها را به ایران جذب کنیم اما برنامه ای برایشان نداریم. در ترکیه فضایی را برای عروس و دامادها درست کرده که می توانند جشن خود را در آنجا بگیرند در هتلی اقامت کرده و در کنارش به کلیسا بروند.

وی افزود: ما حتی پرواز مستقیم به شهرهای گردشگری کشورهای دیگر نیز کم داریم. وقتی ایرلاین یک کشوری پرواز مستقیم به کشور دیگر ندارد، ایرلاین‌های دیگر آن خط هوایی را پر می کنند در این صورت نرخ را هم گران خواهند کرد. به عنوان مثال پرواز امارات از ژاپن به لندن ۵۵۰ دلار نرخ خواهد داشت اما به مقصد ایران هزار دلار چون هیچ پرواز مستقیمی از ژاپن به ایران وجود ندارد. نبود خط مستقیم و گران بودن این هزینه ها به گردشگران خارجی تحمیل می شود.

وی بیان کرد: این گرانی تنها در پرواز نیست بلکه به‌عنوان مثال غذای یک رستوران ژاپنی در ایران گران‌تر از همان غذا در یکی از رستوران های کشور ژاپن است. درحالی که غذای ژاپنی که در ایران عرضه می شود آن کیفیت لازم را ندارد.