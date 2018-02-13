بدون مشارکت کردها بحران سوریه حل و فصل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: سوریه درخصوص مواضع آمریکایی در رابطه با حضور در سوریه تردید دارند. مسکو از مشارکت کردها در هر عملیات سازش سیاسی در سوریه حمایت می کند و معتقد است حل بحران سوریه بدون مشارکت کردها غیر ممکن است.

وی با بیان این مطلب افزود: کردها جزء جدایی ناپذیر جامعه سوریه هستند و ما در نهایت بدون مشارکت کردها نمی توانیم بحران سوریه را حل و فصل کنیم.

وزیر خارجه روسیه در عین حال گفت که تمامی گروه های سوری در مذاکرات آستانه شرکت می کنند. تمام سوری ها از سازمان ملل در سوچی خواستند که مقدمات اصلاحات قانون اساسی را فراهم کند.

لاوروف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آمریکا تلاش می کند با استفاده از ایجاد حکومت برای کردها در منطقه ای وسیع، حاکمیت سوریه را از بین ببرد.