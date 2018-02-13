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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

برای حضور در کنفرانس شهر هوشمند؛

هماهنگ کننده شهرهای هوشمند اتحادیه اروپا به تهران می‌آید

هماهنگ کننده شهرهای هوشمند اتحادیه اروپا به تهران می‌آید

معاون هماهنگ کننده برنامه جامع و مشترک شهرهای هوشمند اتحادیه اروپا برای حضور و سخنرانی در همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند ۲۰۱۸ » به ایران سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، رویداد «تهران هوشمند ۲۰۱۸» در روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

در این رویداد سخنرانی‌های کلیدی و پنل‌های تخصصی پیش‌بینی شده که با حضور مدیران ارشد شهری و دولتی و بازیگران اصلی شهر هوشمند در کشور برگزار می‌شود.

درهمین حال ۶ چهره علمی و سرشناس از جمله هانس مارتین نویمن، معاون هماهنگ کننده برنامه جامع و مشترک شهرهای هوشمند اتحادیه اروپا برای حضور و سخنرانی در این همایش به ایران سفر می‌کند.

همچنین نیکولاس نئوبرت، رئیس گروه توسعه شهرهای هوشمند و پایدار موسسه تکنولوژی اتریش «AIT»، فرانس آنتون ورماست، مشاور اجرایی پروژه اسمارت آمستردام، کارلوس هرناندو، مدیر تجهیز شهرهای هوشمند، صنعت و سلامت الکترونیک لیبلیوم اسپانیا، سپهر موسوی، رئیس کمیته ملی شهرهای هوشمند و جوامع  پایدار سوئد و غزل اطمینان، مدیر توسعه کسب وکار شهرهای هوشمند موسسه تکنولوژی اتریش، سخنرانان و چهره‌های خارجی حاضر در پنل‌های تخصصی همایش «تهران هوشمند ۲۰۱۸» خواهند بود.

کد مطلب 4227011

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