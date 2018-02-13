به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سکینه اشرفی اظهار داشت: اکنون بازارچههای «بش دلبر» و «میرجاوه» آماده است و مدیران آنها نیز از طریق مدیر گمرکات کشور منصوب شدهاند و طبق گزارشهای روزانهای که از روند تکمیل زیرساختها به استانداری ارسال میشود بازارچههای «شاهگل»، «جالق» و «میل ۴۶» نیز به مراحل پایانی کار رسیده است.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان افزود: به غیر از ۷ بازارچه مرزی که از قبل در استان داشتیم یکسری معابر مرزی موقت نیز وجود داشت که تقریباً بهعنوان معابر کوله بری بود. اما برخی افراد در این معابر سوءاستفاده و اقدام به قاچاق کالا می کردند و شأن انسانی مرزنشینان ما بهعنوان کوله بر رعایت نمیشد چرا که تحت تسلط یکسری مافیای اقتصادی و دلال قرار داشتند که از آنها بهرهکشی میکردند و مبالغ کمی هم به آنها میدادند.
وی افزود: به دلیل همین سوءاستفادهها دولت در مرداد ماه ۹۶ بنا به استعلامی که از استانهای مختلف گرفت، در ۴ استان برخی از معابر موقت را به بازارچه مرزی رسمی تبدیل کرد که از سیستان و بلوچستان بیشترین معابر موقت معرفی شده بود که تقریباً همه آن هم به عنوان بازارچه مرزی رسمی مصوب شد.
اشرفی ادامه داد: بازارچههای «بش دلبر» در شهرستان نیمروز، «شاهگل» در شهرستان زهک، «تخت عدالت» در شهرستان هیرمند، «جالق» و «میل ۴۶» در سراوان و «میرجاوه» ۶ بازارچه مرزی جدیدی بود که به استان اضافه شد.
دبیر شورای اداری سیستان و بلوچستان گفت: از همان ابتدا کار ایجاد زیرساختها بر عهده استانداری قرار گرفت چراکه معابر مرزی فاقد هرگونه امکانات بود و از زمانی که به عنوان بازارچه مرزی تصویب شده است و باید در اختیار گمرک قرار بگیرد، متعهد هستیم که زیرساختها را در کمترین زمان فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: با توجه به مدت زمانی که در اختیار داشتیم حداقل امکانات لازم در این بازارچهها فراهم شد به طوری که بهجز یکی از بازارچهها در بقیه آنها روند خوبی در ایجاد زیرساختها انجام شده است.
اشرفی اظهار داشت: نصب کانکس برای استقرار نیروهای مرزبانی، گمرک، دامپزشکی و سایر نیروی انسانی مورد نیاز، ایجاد زیرساخت اینترنت، حصارکشی محدوده بازارچه را از جمله حداقل امکاناتی است که باید در این بازارچهها برای شروع فعالیت وجود داشته باشد.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان افزود: اکنون بازارچههای بش دلبر و میرجاوه آماده است و مدیران آنها نیز از طریق مدیر گمرکات کشور منصوب شدهاند. طبق گزارشهای روزانهای که از روند تکمیل زیرساختها به استانداری ارسال میشود بازارچه شاهگل، جالق و میل ۴۶ نیز به مراحل پایانی کار رسیده است اما در بازارچه تخت عدالت به دلیل مشکلی که در جانمایی این بازارچه وجود داشت روال کار از بقیه بازارچهها کندتر است.
وی ادامه داد: اکنون نیز جانمایی جدیدی از سوی فرمانداری هیرمند برای بازارچه تخت عدالت انجام شده است اما هنوز مکان جدید ابلاغ نشده است اما به محض آنکه مکان بازارچه تائید شود تمامی امکانات آماده استقرار است.
اشرفی درباره مزیتهای ۶ بازارچه جدید گفت: مزیت این ۶ بازارچه جدید این است که شعاع استفاده مرزنشینان نسبت به استانهای دیگر کشور بیشتر است یعنی مردم محلی ساکن تا شعاع ۵۰ کیلومتر از بازارچه میتوانند فعالیت اقتصادی کنند. مرزنشینانی هم که از قبل در مرز فعالیت میکردند میتوانند کارت پیلهوری دریافت و هرماه از تخفیفات گمرکی استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مسئولیت شناسایی مرزنشینانی که در مرز فعالیت اقتصادی میکردند بر عهده فرمانداران بود اسامی آنها احصا و به سازمان توسعه تجارت ایران برای صدور کارت پیلهوری ارسال شده و اکنون در مرحله راستیآزمایی و صدور کارت قرار دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه باید لینکی بین سازمان توسعه تجارت و گمرگ کشور ایجاد شود و سهمیه هر مرزنشین برای استفاده از تخفیفات گمرکی مشخص شود، هنوز هیچ کارت پیلهوری صادر نشده است.
اشرفی تأکید کرد: به محض اینکه کارتها به دست مرزنشینان برسد در دو بازارچهای که کار آن تمام شده است این کارتهای پیلهوری استفاده میشود و بازارچهها به بهرهبرداری میرسد.
دبیر شورای برنامهریزی و توسعه سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای دریافت کارت پیلهوی ۶۷ هزار خانوار را معرفی کردیم اما در شیوهنامه صدور کارتهای پیلهوری آمده است که مرزنشینانی که در اصناف دیگر و در مشاغل دولتی و لشکری فعالیت دارند نمیتوانند از این کارت استفاده کنند به همین دلیل امکان دارد پس از بررسیهای کارشناسی تعدادی از اسامی معرفی شده تعدادی حذف شود.
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