به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی در حاشیه دیدار پرسپولیس برابر نسف قارشی ازبکستان گفت: بازیکنان ما از هر لحاظ آماده این دیدار هستند تا بتوانند گام اول را محکم برداشته و با روحیه ای خوب، خود را آماده دیدارهای بعدی در لیگ قهرمانان آسیا کنند. متاسفانه روز گذشته تراکتور و ذوب آهن شکست خوردند. دوست داشتیم که این دو تیم ایرانی هم مقابل حریفانشان به پیروزی برسند اما این اتفاق رخ نداد ولی امیدوارم در بازیهای آینده آنها هم بتوانند دیگر حریفان را شکست داده و به دور بعد صعود کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما علی کریمی طبق صحبتهای کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران در برنامه نود بزدل است؟ گفت: نمی توان چنین چیزی را به کریمی نسبت به داد.کریمی بازیهای ملی زیادی دارد. او یکی از بهترین های فوتبال ایران و اسطوره باشگاه پرسپولیس است. این صحبت در شأن علی کریمی نیست و من امیدوارم که کی روش چنین حرفی را در مورد کریمی نزده باشد.

حمیدرضا گرشاسبی در ادامه خاطرنشان کرد: نباید این روزها که به جام جهانی نزدیک می شویم چنین صحبت هایی به میان بیاید چرا که باعث می‌شود تا فوتبال ما از این اختلافات ضربه بخورد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که نظر شخصی گرشاسبی در مورد صحبت هایی که کریمی در مورد فدراسیون فوتبال انجام داده است، چیست؟ گفت: من نمی توانم در این خصوص نظر بدهم و این صحبت ها را باید مراجع قضایی پیگیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکنان پرسپولیس قرارداد خود را با این تیم تمدید خواهند کرد؟ گفت: ۱۰ بازیکن ما قراردادشان در پایان فصل به پایان خواهد رسید ولی جای هیچ گونه نگرانی نیست زیرا آنها در حال حاضر تمرکزشان بر روی مسابقات لیگ قهرمانان است. مطمئن باشید همه بازیکنان بدون مشکلی قرارداد خود را با پرسپولیس تمدید خواهند کرد.

وی در پایان گفت: امیدوارم هم تیم ما و هم استقلال امروز بتوانند حریفان خود را شکست داده و با یک روحیه خوب، خود را آماده دیدار برابر دیگر حریفان آسیایی کنند.