حذف بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات تراریخته از بودجه سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یوسف نژاد به مصوبات امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه اشاره کرد وگفت: بند الحاقی ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه که در آن دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف شده بودند تعرفه و عوارض بهای خدمات در سال ۹۷ را افزایش ندهند نیز با تصویب کمیسیون تلفیق از متن بودجه حذف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه که در آن مقرر شده بود واردات هرگونه محصول تراریخته بدون مجوز وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پدافند غیرعامل ممنوع است، از متن لایحه بودجه حذف شد.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در ادمه بند الحاقی ۸ تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به این شرح اصلاح کردند.

وی بیان داشت: بر اساس اصلاح بند ۸ تبصره ۱۲ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اصل ۴۴ کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: همچنین وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.