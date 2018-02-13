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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۲

یوسف نژاد اعلام کرد:

حذف بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات تراریخته از بودجه سال ۹۷

حذف بند مربوط به ممنوعیت واردات محصولات تراریخته از بودجه سال ۹۷

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی آخرین مصوبات کمیسیون را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یوسف نژاد به مصوبات امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه اشاره کرد وگفت: بند الحاقی ۸ تبصره ۶ لایحه بودجه که در آن دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلف شده بودند تعرفه و عوارض بهای خدمات در سال  ۹۷ را افزایش ندهند نیز با تصویب کمیسیون تلفیق از متن بودجه حذف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه که در آن مقرر شده بود واردات هرگونه محصول تراریخته بدون مجوز وزارتخانه‌های بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پدافند غیرعامل ممنوع است، از متن لایحه بودجه حذف شد.

نماینده مردم ساری و میاندرورد در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در ادمه بند الحاقی ۸ تبصره ۱۲ لایحه بودجه را به این شرح اصلاح کردند.

وی بیان داشت: بر اساس اصلاح بند ۸ تبصره ۱۲ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اصل ۴۴ کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ اظهار داشت: همچنین وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

کد مطلب 4227196
هادی رضایی

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