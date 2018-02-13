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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۵

مسکو گلوله‌باران پایگاه‌هوائی حمیمیم در سوریه را تکذیب کرد

مسکو گلوله‌باران پایگاه‌هوائی حمیمیم در سوریه را تکذیب کرد

وزارت دفاع روسیه اخبار منتشره توسط برخی رسانه ها درباره حمله پهپادی به پایگاه‌ هوائی حمیمیم در سوریه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه دقایقی پیش با صدور بیانیه ای حملات پهپادی و  گلوله باران پایگاه هوایی حمیمیم در سوریه را تکذیب کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است: تمامی آنچه در مقاله ای با عنوان «گلوله باران پایگاه حمیمیم، حمله پهپادی از آب درآمد»، نادرست است.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: لازم است اعلام کنیم که در اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی (که در این مقاله آمده است)، پایگاه مذکور به فعالیت های عادی خود مشغول بود.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه تصریح کرد: هیچ گلوله باران، حمله و یا حادثه دیگری در این پایگاه روی نداده است.

لازم به ذکر است، رسانه مستقل روسی RBC در مقاله ای مدعی حمله پهپادی موفق به پایگاه هوایی حمیمم در روز اول ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی شده بود.

کد مطلب 4227295

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