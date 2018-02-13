غلظت ریزگردها در شهر یاسوج به سه برابر حد مجاز رسید

سید اسد الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با سنجش و کنترل میزان ریزگردها در شهر یاسوج، میزان غلظت ریزگردها تا ساعت ۸ امشب سه برابر حد مجاز گزارش شده است.

هاشمی با بیان اینکه ایستگاه های کنترل در شهرهای یاسوج و دوگنبدان فعال است، ابراز داشت: وضعیت میزان آلودگی هوا در شهرستان گچساران تا ساعت ۸ امشب عادی گزارش شده است.

هاشمی گفت: با توجه به اهمیت حفظ سلامت مردم، گزارشات پایش ها به ستاد مدیریت بحران استان ارائه می شود.

وی افزود: کاهش و یا افزایش میزان غلظت ریزگردها و وضعیت آلودگی هوا در ساعت مختلف مورد رصد قرار می گیرد.