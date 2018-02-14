به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در بازدید از یک واحد گلخانه در مهرشهر کرج که صبح چهارشنبه انجام گرفت، بابیان اینکه این مجموعه از سطح مشاغل خانگی به مشاغل کارگاهی تغییر پیداکرده است، اظهار کرد: این مجموعه موجب ایجاد اشتغال پایدار برای تعداد کثیری از افراد شده است.

وی بابیان اینکه محصولاتی تولید این مجموعه ارگانیک بوده که این مهم نقطه قوتی در بخش کشاورزی محسوب می‌شود، افزود: جمعی از فارغ‌التحصیلان حوزه کشاورزی در این مجموعه فعالیت دارند تا محصولاتی سالم و ارگانیک را به دست مصرف‌کنندگان برسانند.

استاندار البرز بیان کرد: بدون شک این دسته از تولیدات محصولات کشاورزی محصولات با سلامتی و بهداشت نسبی مردم گره‌خورده و این بخش توجه ویژه‌ای دارد لذا باید موردحمایت همه دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

نجفی با اعلام اینکه اداراتی چون مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها بایستی حمایت لازم را از این واحدهای تولیدی داشته باشند، تصریح کرد: آمادگی پرداخت وام و تسهیلات لازم به این واحدها وجود دارد از طرفی شهرداری‌ها می‌توانند درگرفتن عوارض از این تولیدکنندگان حداقل‌ها را در نظر بگیرند.