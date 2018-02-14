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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

آیت الله سبحانی:

تخریب کنندگان مرقد ائمه(ع) ضد قرآن هستند

تخریب کنندگان مرقد ائمه(ع) ضد قرآن هستند

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان تأکید کرد: تخریب کنندگان مرقد ائمه اطهار(ع) ضد دستورات قرآن کریم عمل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج خود در مسجد اعظم قم اظهار داشت: هفته آینده به مناسبت ایام فاطمیه ۳ روز دروس حوزه تعطیل است.

وی افزود: طلاب در این فرصت از مباحثه و تبلیغ و مطالعه غافل نشوند.

این استاد سطوح عالی حوزه با اشاره به آیه «فِی بُیوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَیذْکرَ فی‌ها اسْمُهُ یسَبّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ * رِجَالٌ لاّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیعٌ عَن ذِکرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصّلاَةِ وَإِیتَآءِ الزّکـاةِ سوره نور آیه ۳۵»، افزود: این آیه در مسجد بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد و وقتی از رسول گرامی اسلام(ص) سؤال شد که منظور از بیوت چیست فرمود که بیوت انبیاء.

وی اضافه کرد: ابوبکر از پیامبر(ص) پرسید آیا خانه علی هم از این نوع خانه‌هاست که پیامبر فرمود نه تنها هست بلکه از آن بالاتر است.

آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه منزل حضرت زهرا(س) این جایگاه را دارد، اظهار داشت: بیت همه ائمه(ع) نیز این طور است؛ سرداب امام عسکری(ع) هم معبد امام است و کسانی که به این مکان‌ها حمله کرده و آن را منفجر می‌کنند ضد آیه قرآن هستند.

این مرجع تقلید در پایان خطاب به طلاب تأکید کرد: در کنار حضور در مجالس عزاداری و تبلیغ از مباحثه و مطالعه غافل نشوید.

کد مطلب 4227793

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