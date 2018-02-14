به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تصمیم گیری نهایی در خصوص تعطیلات احتمالی زمستانه مدارس در سال تحصیلی آینده گفت: هنوز این مسئله به نتیجه نرسیده است زیرا متغیرهای زیادی در آن تاثیرگذار است اما از نظر ما به عنوان آموزش و پرورش تعطیلات بیشتر از دو هفته به هیچ وجه به صلاح دانش آموزان نیست.

وی گفت: منتظریم تا کار بررسی بودجه در مجلس به پایان رسیده و این مسئله را در کمیسیون ویژه با نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار دهیم.

بطحایی درباره تکلیف نوروزی دانش آموزان عنوان کرد: آموزش و پرورش مصمم هست هر چیزی که محیط تلخی را برای دانش آموزان فراهم می کند را به شرط آنکه آسیبی به آموزش نرساند از بین ببرد و از آنجا که همیشه تکالیف فراوان نوروزی برای دانش آموزان خاطره تلخی است، ضمن اینکه گاهی این تکالیف توسط والدین انجام می شود، تصمیم گرفته شد تکالیف نوروزی امسال به شکل داستان نویسی باشد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: امسال دانش آموزان در ایام نوروز تکلیف دارند اما ماهیت تکلیف متفاوت است.