باید با کار علمی برای حل بحران ترافیک قدم برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی با بیان این که امروزه مساله تردد و ترافیک در کلان شهرها به عنوان یک پدیده سیاسی– اجتماعی نقش بسیار حساس و مهمی را در کیفیت و ساختار اقتصادی_اجتماعی جامعه ایفا می کند. از این رو می طلبد تا با کارعلمی و پژوهش محور در حل این بحران قدم های اساسی برداشته شود. گفت :این مهم میسر نمی شود مگر اینکه بستر مناسب برای ایجاد فضای گفتمان علمی فراهم شده تا با آگاهی بخشی بتوان مطالبات در این حوزه را از دستگاه های اجرایی و مرتبط پیگیر شد.

پورسیدآقایی ادامه داد: هفدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک که با حضور اساتید دانشگاه‌ها، صاحبنظران، دست اندرکاران حوزه حمل‌ونقل و دریافت حدود ۱۰۰۰ مقاله علمی و بهره گیری از توانمندی های مؤسسات معتبر علمی برگزار می شود، می تواند زمینه ساز رشد، توسعه، پژوهش و اتخاذ تصمیمات علمی و اجرایی مقتضی در حوزه حمل‌ونقل شهری باشد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران افزود: شهرداری در حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک با توجه به الگوی جامع مدیریت استراتژیک، با در نظر گرفتن مأموریت خود که ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر تهران است و بررسی عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار، به تعیین هدف‌های بلندمدت و پس آن تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژی‌های مناسب جهت نیل به اهداف می‌پردازد. ازاین‌رو کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک که طی ١٧ دوره با حمایت اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات معتبر علمی داخلی و خارجی برگزار شده، بستر مناسبی برای فعالان در این عرصه به‌منظور تبادل اطلاعات و ارتقا سطح علمی ایشان فراهم آورده است.

وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که با به اجرا درآمدن یافته‌های علمی مطروحه در این کنفرانس بتوانیم شهری انسان‌محور و مناسب برای زندگی و آسایش داشته باشیم.