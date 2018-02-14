برخورد جشنواره فیلم فجر با مستندها توهین آمیز بود/ پاسخگو باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران در بیانیه ای نسبت به داوری نشدن آثار مستند در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر واکنش نشان داد.

در متن این بیانیه آمده است:

«سینمای مستند این سرزمین، یقینا طریق نجیبانه ای را که سال هاست از میان هزارتوی پیش رویش به تدبیر پیرانش برگزیده و با منشی صبورانه طی کرده، با گزند هر خطای زودگذری ترک نخواهد کرد.

اما آنچه طی این سال ها در برخی از تصمیمات مدیران سینمای کشور مشاهده می شود، سلسله ای از خطاهاست که بیم آن می رود که به عادتی ماندگار بدل گردد.

مستندسازان این کشور که سال هاست مرزهای سینمای ایران را تا فرسنگ ها دورتر از مرزهای کشور پیش برده اند و مدت هاست به اشتیاق و انتظار فراوان تماشاچیان، داوران، مدیران و دست اندرکاران جشنواره های معتبر جهانی برای نمایش و تحسین هنر سینمای مستند این سرزمین عادت کرده اند، حال باید در میان انبوه تصمیمات خلق الساعه مدیران جشنواره های داخلی به دنبال جایگاه گم شده خویش باشند.

هرچند در این سال ها مدیریت و تصمیمات سلیقه ای و پر اشکال در جشنواره های داخلی خصوصا مهمترین آنها یعنی جشنواره فیلم فجر به امری پیش بینی پذیر بدل شده که سینمای مستند کشور هیچگاه از گزند این اشکالات بی بهره نمانده، اما برخورد یک بام و ۲ هوای صورت گرفته در جشنواره امسال فیلم فجر با فیلم های مستند، بدعتی تامل برانگیز در شیوه برخورد با هنرمندان مستندساز کشور بود.

پس از آنکه در تصمیمی بحث برانگیز سهمیه حضور تنها ۲ فیلم مستند در جشنواره فیلم فجر به اطلاع عموم رسید، مستندسازان کشور فارغ از تمامی مباحث اساسی تر، مقصود مسئولین جشنواره برای هم سنگ دانستن تمامی فیلم ها در زمان اکران و داوری آثار را به فال نیک گرفتند و چشم به تکامل و اصلاح این روند دوختند.

اما آنچه متاسفانه داوران پس از پایان جشنواره اعلام کردند، خبر رفتاری توهین آمیز با جامعه مستندسازی کشور بود.

پس از حذف سیمرغ فیلم مستند از جشنواره و قرار گرفتن تنها ۲ فیلم مستند در کنار فیلم های داستانی، اینکه داوران جشنواره اعلام کنند فیلم های مستند حتی داوری نیز نشده اند، خبر از سیاستگذاری بلاتکلیف و توهین آمیز مسئولین جشنواره در قبال فیلم های مستند می دهد.

بدیهی است مدیران جشنواره باید پاسخگوی این بی توجهی آشکار به شان مستندسازان کشور باشند.

هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران»