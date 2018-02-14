مجلس سقف درآمد هدفمندی یارانه ها را برای سال ۹۷ تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی بخش های درآمدی اصلاحی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه، میزان درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده را تعیین کردند.

بر این اساس مقرر شد در سال آینده کلیه درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه نزد خزانه داری کل کشور واریز و مطابق جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه هزینه شود.

میزان درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده به این شرح تعیین شد؛

دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی ۴۱۵ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال

دریافتی حاصل از صادرات فرآوردهای نفتی ۱۵۷ هزار میلیارد ریال

جمع دریافتی از فروش فرآورده های نفتی ۵۷۲ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال

دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ۱۷۵ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال

دریافتی حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق و سایر دریافتها ۲۱۷ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال

دریافتی حاصل از فروش آب ۲۲ هزار و ۱۶۳ میلیارد ریال

براین اساس جمع کل دریافتی های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده ۹۸۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال تعیین شد که موارد مصرف آن از جمله در موضوع پرداخت یارانه نقدی در جلسات آینده مجلس و در بخش هزینه ای بودجه مشخص خواهد شد.