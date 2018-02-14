  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

اخبار امنیتی سوریه؛

نظامیان ترکیه در معره النعمان ادلب/حملات خمپاره‌ای به حومه دمشق

نظامیان ترکیه در معره النعمان ادلب/حملات خمپاره‌ای به حومه دمشق

حضور نظامیان ترکیه در ادلب، حملات خمپاره ای تروریستها به حومه دمشق و ورود کاروان کمک رسانی به غوطه شرقی از مهمترین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع وابسته به سازمان ملل در سوریه اعلام کردند: اولین کاروان کمک های انسانی سازمان ملل و هلال احمر سوریه وارد غوطه شرقی دمشق شد. این کاروان شامل مواد غذایی و اقلام پزشکی برای ۷۲۰۰ نفر است.

خبر دیگر اینکه الاعلام الحربی گزارش داد: ستونی از نظامیان ترکی به منطقه معره النعمان در حومه جنوبی ادلب برای شناسایی منطقه به منظور ایجاد مراکز نظارتی در آن وارد شدند.

از سوی دیگر نیروهای ترکیه ای با توپخانه و راکت و خمپاره شهرک جندیرس در جنوب غرب شهر عفرین در حومه شمال غربی حلب را هدف قرار دادند.

منابع سوری از یورش تروریستهای جبهه النصره به آموزشگاهی در شهر ادلب به دلایل نامعلوم و ضرب و شتم برخی از مدرسانی که تلاش کردند مانع ورود آنها به این آموزشگاه شوند، کردند.

خبر دیگر اینکه حملات خمپاره ای گروههای مسلح و تروریستی به ضاحیه الاسد در حومه دمشق ادامه یافت و شماری زخمی شدند.

کد مطلب 4228215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه