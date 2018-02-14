به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع وابسته به سازمان ملل در سوریه اعلام کردند: اولین کاروان کمک های انسانی سازمان ملل و هلال احمر سوریه وارد غوطه شرقی دمشق شد. این کاروان شامل مواد غذایی و اقلام پزشکی برای ۷۲۰۰ نفر است.

خبر دیگر اینکه الاعلام الحربی گزارش داد: ستونی از نظامیان ترکی به منطقه معره النعمان در حومه جنوبی ادلب برای شناسایی منطقه به منظور ایجاد مراکز نظارتی در آن وارد شدند.

از سوی دیگر نیروهای ترکیه ای با توپخانه و راکت و خمپاره شهرک جندیرس در جنوب غرب شهر عفرین در حومه شمال غربی حلب را هدف قرار دادند.

منابع سوری از یورش تروریستهای جبهه النصره به آموزشگاهی در شهر ادلب به دلایل نامعلوم و ضرب و شتم برخی از مدرسانی که تلاش کردند مانع ورود آنها به این آموزشگاه شوند، کردند.

خبر دیگر اینکه حملات خمپاره ای گروههای مسلح و تروریستی به ضاحیه الاسد در حومه دمشق ادامه یافت و شماری زخمی شدند.