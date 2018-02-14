به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در نشست با مسئولان دستگاه های دولتی، شهرداری و شورای شهر تهران برای تامین ۲ هزار دستگاه واگن مترو، اظهار داشت: برای مقابله با آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مناسب ترین راهکار گسترش شبکه حمل و نقل عمومی بویژه راه آهن درون شهری است.

وی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای تامین و خرید ۲ هزار دستگاه واگن مترو،‌ گفت: خوشبختانه در پایتخت زیرساخت های لازم برای گسترش مترو ایجاد شده و دولت مصمم است در سریع ترین زمان ممکن ۲ هزار واگن های مورد نیاز راه آهن شهری تامین شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به رنج و سختی مسافران در استفاده از مترو بویژه در ساعات پرتردد و نیز برنامه کلان دولت در مقابله با آلودگی هوا نظیر نوسازی ناوگان باری کشور، از مسئولان مربوطه خواست تا ظرف یک هفته ، در خصوص نخستین قرارداد این مصوبه و تامین ۶۳۰ واگن مورد نیاز شهر تهران برنامه و ساز و کار اجرایی ارایه کنند.

جهانگیری همچنین ضمن تاکید بر استفاده از توانمندی داخلی ضرورت لحاظ موضوعاتی نظیر انتقال دانش و فناوری به کشور در زمینه ساخت واگن و لکوموتیو در قرارداد با شرکت های خارجی را یادآور شد و گفت: امروز ظرفیت مناسبی در روابط خارجی کشور بوجود آمده و محدودیتی برای استفاده از فاینانس در توسعه این طرح ها وجود ندارد.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور، نجفی شهردار تهران در گزارشی از وضعیت متروی تهران و نیاز راه آهن شهری پایتخت، با تاکید بر استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای مقابله با آلودگی هوا و ترافیک سنگین ،‌ گفت: مترو در پایتخت برای ارایه بهترین خدمات نیازمند بیش از هزار واگن است.

در این جلسه هریک از اعضا دیدگاه ها و راهکارهای خود برای تامین نیاز شبکه ریلی درون شهری ۹ کلان شهر کشور ارایه کردند.