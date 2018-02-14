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۲۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

توسعه مترو در کلان شهرها از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است

توسعه مترو در کلان شهرها از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرها و بویژه تهران، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت کمک به توسعه مترو در کلان شهرها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در نشست با مسئولان دستگاه های دولتی، شهرداری و شورای شهر تهران برای تامین ۲ هزار دستگاه واگن مترو، اظهار داشت: برای مقابله با آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مناسب ترین راهکار گسترش شبکه حمل و نقل عمومی بویژه راه آهن درون شهری است.

وی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای تامین و خرید ۲ هزار دستگاه واگن مترو،‌ گفت: خوشبختانه در پایتخت زیرساخت های لازم برای گسترش مترو ایجاد شده و دولت مصمم است در سریع ترین زمان ممکن ۲ هزار واگن های مورد نیاز راه آهن شهری تامین شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به رنج و سختی مسافران در استفاده از مترو بویژه در ساعات پرتردد و نیز برنامه کلان دولت در مقابله با آلودگی هوا نظیر نوسازی ناوگان باری کشور، از مسئولان مربوطه خواست تا ظرف یک هفته ، در خصوص نخستین قرارداد این مصوبه و تامین ۶۳۰ واگن مورد نیاز شهر تهران برنامه و ساز و کار اجرایی ارایه کنند.

جهانگیری همچنین ضمن تاکید بر استفاده از توانمندی داخلی ضرورت لحاظ موضوعاتی نظیر انتقال دانش و فناوری به کشور در زمینه ساخت واگن و لکوموتیو در قرارداد با شرکت های خارجی را یادآور شد و گفت: امروز ظرفیت مناسبی در روابط خارجی کشور بوجود آمده و محدودیتی برای استفاده از فاینانس در توسعه این طرح ها وجود ندارد.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور، نجفی شهردار تهران در گزارشی از وضعیت متروی تهران و نیاز راه آهن شهری پایتخت، با تاکید بر استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای مقابله با آلودگی هوا و ترافیک سنگین ،‌ گفت: مترو در پایتخت برای ارایه بهترین خدمات نیازمند بیش از هزار واگن است.

در این جلسه هریک از اعضا دیدگاه ها و راهکارهای خود برای تامین نیاز شبکه ریلی درون شهری ۹ کلان شهر کشور ارایه کردند.

کد مطلب 4228249

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