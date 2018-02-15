اشرف بروجردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مبنای ساخت یک خانواده از باورهای اعضای خانواده نشات می‌گیرد بیان داشت: مهم‌ترین ویژگی ساختار جامعه را فرهنگ آن جامعه تعیین می‌کند یعنی فرهنگ به ما می‌آموزد که از چه جایگاهی برخوردار هستیم و چه باورهایی داریم و چه سبک زندگی را تجربه می‌کنیم و اینکه چگونه باید تلاش کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: همه سعی می‌کنند تا خود را با واژه فرهنگ تعریف کنند و تعریف از فرهنگ در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی بسیار مهم است متأسفانه امروزه فضای مجازی جایگزین مطالعه کتاب شده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: معمولاً در فضای مجازی اطلاعاتی که به دست مردم می‌رسد اطلاعات سطحی بوده و ماندگاری ندارد و در واقع نمی‌تواند باور ما را شکل دهد و اگر می‌خواهیم جامعه‌ایران به‌عنوان جامعه‌ای فرهنگی از آن یاد شود باید رویکردها به سمت کتاب و کتاب‌خوانی سوق یابد.

بروجردی با تأکید بر اینکه به مبحث کتاب و کتاب‌خوانی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز توجه ویژه‌ای صورت گرفته است، گفت: همان‌طور که استحضار دارید اما خمینی(ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین نهضتی که راه‌اندازی کردند نهضت سوادآموزی بود تا سطح علم و آگاهی مردم افزایش یابد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دانش و دانستن را از اجزای پایه‌گذاری باورهای هر ایرانی عنوان کرد، یادآور شد: بعدازاینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و احساس کردیم که خلأ بزرگی در کشور داریم و خلأمان این بود که در کشور از نظر کتابخانه‌های عمومی کمبود بسیاری داریم.

کتاب باید به دل هر خانواده ایرانی نفوذ کند

وی بابیان اینکه هدف نهایی از ترویج کتاب و کتاب‌خوانی این است که باید کتاب به دل هر خانواده ایرانی نفوذ کند، گفت: به‌جای اینکه خانواده‌ها را به کتابخانه بکشانیم تا در کتابخانه‌ها کتاب بخوانند بهتر است کتاب را به داخل خانواده‌ها بیاوریم.

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور بر لزوم هدف‌گذاری برای اضافه شدن کتاب به سبد هر خانواده ایرانی تأکید و افزود: کتابخانه ملی ایران این نقش را ایفاء می‌کند تا بتواند اطلاع‌رسانی کرده و هم فرصتی را ایجاد کند تا اطلاعات موجود در جامعه و کتاب‌هایی که چاپ می‌شود را در اختیار داشته باشد و به دیگران توصیه استفاده از کتاب‌ها را کند.

بروجردی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا در جامعه فرهنگی ایران سرانه مطالعه کتاب رو به کاهش بوده و علت رغبت کم مردم به مطالعه کتاب از چیست، گفت: در گام نخست در اختیار داشتن منابع می‌تواند به سرانه مطالعه در کشور آسیب برساند یعنی اختیار داشتن منابع مسئله‌ای است که دستگاه‌های ذی‌ربط در آن دخیل هستند و در عین حال تأثیرگذار هستند.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه کتابخانه ملی بیشتر در این است که بتواند اطلاعات را در اختیار داشته باشد و به دیگران اعلام کند که می‌توانید از این اطلاعات استفاده کند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان سخنان خود گفت: بخشی از اسناد دوره مشروطه در اختیار خانواده ها و خاندان ها نگهداری می‌شود و بخشی دیگر نیز در سازمان اسناد، اما انتظار ما از این خاندان ها این است که اسناد را برای حفاظت و نگهداری در اختیار سازمان اسناد قرار دهند چراکه شاید اسناد متعلق به خاندان هاست اما این اسناد نشان گر هویت یک ملت است.