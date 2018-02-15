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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۲۱

فرمانده نیروی دریایی:

نیروی دریایی برای شکست انحصار استکبار در دریا حرکت می کند

نیروی دریایی برای شکست انحصار استکبار در دریا حرکت می کند

نوشهر – فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با بیان اینکه ایران حضور پررنگ در آب های آزاد و اقیانوس هند دارد، گفت: نیروی دریایی برای شکستن انحصار استکبار در حوزه دریا گام برمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حسین خانزادی صبح پنجشنبه در کنفرانس ملی مدیریت دانش در نوشهر با اشاره به اهمیت برجسته فناوری و دانش در حوزه دریا اظهار داشت: عرصه دریا یک عرصه پیچیده و سخت است و از بین ۲۰۰ کشور دنیا، ۴۴ کشور در خشکی محصور هستند و مابقی کشورها باید حضور معناداری در دریا داشته باشند تا با استفاده از امتیازات، مرز امکانات ملی را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه دو سوم سطح کره زمین را دریا پوشانده است گفت: کشورهایی که دارای دریانوردان ماهر هستند و در زمینه صنعت کشتی سازی حرف های جدی دارند، استفاده زیادی از دریا خواهند برد.

امیر دریادار خانزادی ادامه داد: در حوزه نظامی چند کشور محدود در اقیانوس هند و دریای آزاد حضور دارند و ایران در شمال اقیانوس هند حضور پررنگ دارد و این نشان از پیچیدگی فناوری های عرصه دریا است.

 فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت فناوری در حوزه دریا افزود: فناوری های جدید و اشکال جدید از حضور در عرصه دریا وجود دارد و بسیاری از کشورها حضور معنا داری در دریا ندارند.

وی با بیان اینکه علم و فناوری دو موضوع به هم پیوسته است گفت: در مقاطع مختلف تلاش می کنیم که نیروی انسانی را خوب تربیت کنیم.

وی با اشاره به شاخص های نیروی نظامی شامل ایمان، شجاعت و دانش افزود: دانش از شاخصه های اصلی نیروی نظامی است و اگر دانش وجود نداشته باشد، برای بکارگیری ابزارها برای مقابله با استکبار جهانی کند می شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: مجموع دانشی کشور و نیروهای مسلح باید در مسیر حرکت کنند تا در تراز جهانی حرف های معنا داری برای گفتن داشته باشند.

وی افزود: ما برای ساختن نیروی دریایی در شان جمهوری اسلامی و شکستن انحصار استکبار دریایی در حوزه دریا حرکت می کنیم.

کد مطلب 4228422

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