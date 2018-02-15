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۲۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

حدیث فدک در فرهنگسرای اشراق باز خوانی می شود

حدیث فدک در فرهنگسرای اشراق باز خوانی می شود

فرهنگسرای اشراق همزمان با ایام سوگواری دهه  دوم فاطمیه نمایش حدیث فدک را برگزار می کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای اشراق همزمان با ایام سوگواری دهه  دوم فاطمیه نمایش حدیث فدک را برگزار می کند. 

این ویژه برنامه با هدف ترویج و اعتلای فرهنگ فاطمی ، اشاعه سبک زندگی اسلامی ، گسترش سیره ی نبوی ، تا روز ۳۰ بهمن ماه در دو بخش دانش آموزی و خانواده برگزار می شود.

گفتنی است ، مراسم سوگواری حضرت زهرا س شامل سخنرانی ، مرثیه خوانی، مداحی همراه با غرفه های مذهبی قرائت حدیث کسا می باشد.

مراسم  عزاداری و سمنو پزان در شب شهادت حضرت زهرا س بعد از نماز مغرب و عشا و همایش فاطمیون و مراسم دسته عزاداری بانوان از فرهنگسرا تا مسجد سید الشهدا در روز شهادت  راس ساعت ۱۰ صبح برگزار می شود .

علاقه مندان  و مدیران مدارس می توانند برای شرکت  در این برنامه به نشانی : فلکه دوم تهرانپارس ، انتهای خیابان جشنواره، فرهنگسرای اشراق مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۷۷۳۵۴۷۳۵ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4228619

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