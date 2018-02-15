باز نشر«در فاصله دو نقطه»/خاطرات ایران درودی دوباره خواندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نی، بیست و یکسال پس از انتشار کتاب خاطرات ایران درودی، نقاش صاحب سبک معاصر ایران با عنوان « در فاصله دو نقطه» چاپ بیستم از این کتاب را روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب در حالی تجدید چاپ شده است که درودی در مقدمه‌ای بر آن که در سال 1373 نوشته شده است عنوان داشته که اگر در زمان نوشتن این مقدمه، تصمیم به نگارش این کتاب برای بار دیگری داشت، آن را به شکلی متفاوت‌تر می‌نوشته است که چرا که انگیزه، ارزیابی و تاثیرات بیشتری از رخدادهای زندگی گرفته است و امروزه دیگر مانند روزهای گذشته نمی‌اندیشد.

وی در بخشی دیگری از این مقدمه آورده است: در طول سال‌های عمر، درس‌های زندگی را به سختی آموختم و در تجربیات سخت‌تری به مفهوم پیچیده لغات پی بردم و سپس به تجربه آموختم که هیچ مفهومی مطلق نیست. امروز که این خاطرات را مرور می‌کنم تا آنر به پایان برسانم، به این نتیجه می‌رسم که این همان مشق‌های تصحیح نشده با غلط‌های دیگته‌ای هستند که هرگز صحیح نوشتن‌شان را یاد نگرفتم با این تفاوت که دیگر از ترس تمسخر دیگران پنهانشان نمی‌کنم.

درودی در این کتاب خاطرات خود را از دوران خلق نخستین طراحی‌های خود شروع می‌کند و در ادامه از دوران نوجوانی خود گفته و روایتش از کودتای 28 مرداد را بازگو می‌کند

بخش بعدی کتاب مرور خاطرات او در دوران دانشجویی است که از خود با عنوان دانشجوی کند و خجول در آن یاد کرده است و در همین سال‌هاست که نخستین نمایشگاه خود را نیز برپا می‌کند.

سال‌های شور و سرکشی عنوانی است که او برای خاطرات دومین بخش از زندگی حرفه‌ای خود انتخاب کرده است و در آن خاطرات دیدار با هنرمندانی چون ژان کوکتو و سالواتور دالی را بیان می‌کند. بخت نیک و طالع سعد عنوان بخش دیگری از خاطراتش است که در آن به مرور رویدادهای حضورش در بی‌ینال ونیز در سال 1968 پرداخته و نیز نمایشگاه انستیتو گوته در سال 1973 و در همین ایام است که دیداری نیز با آندره مالرو دارد و خاطراتش را از این دیدار در این بخش از کتاب بازگوی می کند

بخش پایانی کتاب نیز یادکری است از پرویز ناتل خانلری و آنچه مجله سخن با هدایت او برای درودی رقم زد و نیز برپایی نمایشگاهی در سازمان ملل در سال 1994 و روایت درودی از درگذشت عزیزانش

در بخش پایانی کتاب نیز یک بیوگرافی کامل از اودرج شده است.

نشر نی این اثر را در 650 نسخه با قیمت 22 هزار تومان منتشر کرده است.