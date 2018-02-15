افزایش نرخ ارز موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار مطلبی در فضای مجازی تصریح کرد: بحران ارزی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث شده است که قدرت خرید مردم کاهش یابد.

وی افزود: تا وقتی نرخ تورم بالاتر از کشورهای غربی و آمریکا باشد، نرخ ارز بالا می رود؛ اما افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و به دنبال آن افزایش نرخ سود تسهیلات هم راه حل مشکل نیست؛ زیرا رکود تورمی را تشدید می کند؛ آن هم در شرایطی که با جهش نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه تولید بیش از حد انتظار گران شده است. در این شرایط و در کوتاه مدت، دولت باید وارد میدان شده و هر چه سریعتر نقدینگی سرگردان را وارد تولید واشتغال کند. درنتیجه تورم پایین می آید ونرخ ارز هم ثبات پیدا می کند. در میان مدت هم حضور مردم در اقتصاد باید جایگزین اقتصاد دستوری و بخشنامه ای شود؛ در غیر این صورت اقتصاد ایران هر روز تضعیف خواهد شد