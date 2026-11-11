به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کهکشان نیستی» که پیش از این توسط نشر فیض فرزان در اختیار مخاطبان فارسی‌زبان قرار گرفته بود، اکنون با ترجمه به زبان عربی، امکان مطالعه و آشنایی مخاطبان عرب‌زبان با زندگی و اندیشه‌های یکی از برجسته‌ترین عرفای شیعه را فراهم کرده است.

این اثر، برخلاف زندگی‌نامه‌های معمول که عمدتاً بر ثبت وقایع و فرازهای تاریخی زندگی شخصیت‌ها تمرکز دارند، روایتی داستانی، ادبی و مستند از زندگی آیت‌الله سیدعلی قاضی طباطبایی ارائه می‌دهد. نویسنده تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داستان‌نویسی، مخاطب را به جهان فکری و معنوی این عارف برجسته نزدیک کند و تصویری ملموس‌تر از مسیر علمی، اخلاقی و عرفانی او به نمایش بگذارد.

یکی از ویژگی‌های شاخص «کهکشان نیستی»، ساختار چندصدایی آن است. محمدهادی اصفهانی در این کتاب زندگی آیت‌الله قاضی را از زبان راویان مختلف، از اعضای خانواده و شاگردان گرفته تا شخصیت‌هایی با ارتباطات متفاوت با او، روایت می‌کند. این شیوه روایت، امکان شناخت ابعاد گوناگون شخصیت آیت‌الله قاضی را فراهم کرده و از محدود شدن اثر به یک روایت خطی و صرفاً تاریخی جلوگیری می‌کند.

نویسنده در کنار بهره‌گیری از خاطرات و مستندات تاریخی، از نثری ادبی و شاعرانه استفاده کرده است تا فضای زندگی و سلوک عرفانی این شخصیت را برای مخاطب بازآفرینی کند. نجف در این روایت، تنها محل زندگی و تحصیل آیت‌الله قاضی نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری تجربه‌های معنوی، تربیت شاگردان و طی کردن مسیر دشوار خودسازی و معرفت به شمار می‌رود.

در بخش‌های مختلف کتاب، به جایگاه علمی و معنوی آیت‌الله قاضی و ارتباط او با شاگردانی همچون علامه طباطبایی و آیت‌الله بهجت نیز پرداخته شده است. همچنین آغاز فصل‌ها با آیات قرآن، پیوند میان روایت زندگی و مفاهیم دینی و عرفانی را پررنگ‌تر کرده است.

ترجمه عربی «کهکشان نیستی» را می‌توان گامی در جهت معرفی آثار ادبی و عرفانی معاصر ایران به مخاطبان کشورهای عرب‌زبان دانست. این ترجمه همچنین فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با میراث معنوی و شخصیت علمی و عرفانی آیت‌الله قاضی طباطبایی فراهم می‌کند.

کتاب «کهکشان نیستی» نوشته محمدهادی اصفهانی، ابتدا از سوی نشر فیض فرزان منتشر شد و نسخه عربی آن اکنون توسط نشر «جمعیة المعارف الإسلامیة الثقافیة» به مخاطبان عرضه شده است.