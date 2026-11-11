به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام عبدی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل و مغازه‌ها در استان کردستان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، اعضای یک باند پنج‌نفره متشکل از دو سارق و سه مالخر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی ضربتی آن‌ها را در یکی از استان‌های کشور دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۶ فقره سرقت منزل و مغازه در سطح استان گفت: در جریان این عملیات، مقداری از اموال مسروقه نیز کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

عبدی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و پلیس با سارقان و مخلان امنیت و آرامش شهروندان برابر قانون برخورد خواهد کرد.