به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین‌رضا رشیدی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: مأموران انتظامی مریوان با استفاده از اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق را در محورهای این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات پلیسی و هماهنگی با مراجع قضایی، خودروی مورد نظر توقیف و در بازرسی از آن یک‌هزار و ۵۰۰ کیلوگرم روغن حیوانی قاچاق کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به اینکه محموله کشف‌شده قرار بود به یکی از کشورهای همسایه منتقل شود، گفت: کارشناسان ارزش این محموله را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

رشیدی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.