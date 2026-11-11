به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران، در این جلسه بر حمایت از مدیرعامل و سرمربی، جهت حضور قدرتمند در لیگ برتر فوتبال کشور تاکید گردید.



بنا بر این گزارش، اعضای هیات مدیره، ضمن حمایت قاطع از شهاب زندی و سعید دقیقی، مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال نساجی، تصمیم به تقویت این تیم در نیم‌ فصل لیگ برتر گرفتند تا نساجی حضور قدرتمندی در ادامه مسابقات داشته باشد.



با تصمیم هیات مدیره، قرار است فهرست پیشنهادی سرمربی در اختیار مدیرعامل قرارگیرد تا برای تقویت نساجی اقدامات لازم انجام گیرد.