به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان ارمغان احمدی در نخستین دیدار خود مقابل پاکستان به میدان رفتند و در پایان موفق شدند با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دهند.

در نیمه دوم این مسابقه، تیم ایران با انجام چند تعویض تلاش کرد برتری خود را حفظ کند و موقعیت‌هایی نیز برای افزایش اختلاف گل به دست آورد.

در دقیقه ۶۰، امیرمحمد زارعی موفق به باز کردن دروازه پاکستان شد، اما این گل به دلیل قرار گرفتن حسین محمدولی در موقعیت آفساید پیش از به ثمر رسیدن آن، مردود اعلام شد.

تیم نوجوانان در ادامه نیز با خلق چند موقعیت خطرناک به دنبال گلزنی بود و در دقایق پایانی، رادین میرنژاد فرصت مناسبی برای افزایش اختلاف داشت که ضربه او از کنار دروازه به بیرون رفت.

در نهایت ملی‌پوشان نوجوان ایران با حفظ برتری یک بر صفر، نخستین گام خود را در مسیر صعود به جام ملت‌های آسیا با پیروزی برداشتند.