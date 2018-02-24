روستای احمدآباد ایوان کی در راه توسعه/ مشکلات کم نیستند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روستای احمدآباد ایوان کی در شمال این شهر و حدفاصل جاده ایوانکی - آبسرد قرار داشته و باوجود ۴۰۰رأس دام سبک و ۱۵۰هکتار از مرغوب‌ترین باغات انار استان سمنان، همچنان دارای مشکلاتی است که ازجمله آن می‌توان به طرح‌های هادی روستایی و نبود ورودی و خروجی‌های مناسب در روستا، مشکلات تأمین آب برای انجام پروژه‌های کشاورزی و نبود هماهنگی لازم در راستای اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و مشکل برق مردم و گازرسانی و عدم اختصاص سهمیه قیر رایگان برای اجرای طرح‌های بهسازی روستایی و افزایش حریم راه اشاره کرد.

برای بررسی بیشتر مشکلات این روستا با محمد عرب سرهنگی رئیس شورای اسلامی روستای احمدآباد بخش ایوانکی و عضو شورای بخش ایوان کی به گفتگو نشستیم:

*ابتدا بگویید این روستا به‌اختصار دارای چه کمبودها و مزیت‌هایی است؟

ظرفیت‌های بالای این روستا در بخش کشاورزی و باغی مانند انار و تولیدات گلخانه‌ای، دامداری و ... می‌طلبد که مسئولان اهتمامی بیشتری برای اشتغال‌زایی و رفع محرومیت از روستای احمدآباد ایوانکی داشته باشند. این بخش در کنار دارا بودن مزیت‌های مکانی و موقعیت‌های بسیار مطلوب درزمینهٔ باغداری، قابلیت رشد و توسعه و ظرفیت‌های اقتصادی همچنان از محرومیت رنج می‌برد به این دلیل باید در تخصیص منابع اعتباری برای گسترش زیرساخت‌ها، این منطقه اقدامات ویژه‌ای کرد.

باوجود نزدیکی احمدآباد به شهر، این روستا از امکانات مطلوب و مناسبی برخوردار نیست. فراهم نبودن زیرساخت‌های توسعه همچون گاز و برق، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی در عقب‌ماندگی این روستا دارد. با نگاهی به وضعیت معضلات و مشکلات روستای احمدآباد، مهاجرت به شهر دارای اهمیت می‌شود که این امر به علت محدودیت زمین و موانع دست‌وپا گیر برای ساخت مسکن روستایی تقویت می‌شود، زیرا قوانین و مقررات جدید بنیاد مسکن و شروط خاص آن‌ها، احداث و نوسازی واحدهای مسکن روستایی، مشکلات عدیده‌ای پیش روی خانواده‌های روستای احمدآباد قرار داده و سبب بی‌رغبتی برای تجدید بنا شده است.

*مشکل اراضی احمدآباد چیست؟

گرفتاری‌های مرتبط با تملک زمین و تعیین محدوده، نه‌تنها در بخش بنیاد مسکن بلکه به دلایل دیگری مانند خارج کردن زمین‌های مستثنیات این روستا به اراضی ملی طی چند سال گذشته نیز رخ داده که متأسفانه گریبان‌گیر روستای احمدآباد در بحث تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده است، این امر امروز تا جایی پیش رفته که اقتصاد و توسعه روستا را نیز با مشکل روبرو کرده است.

بیش از سه سال است که از طریق دستگاه قضایی نسبت به ملی شدن اراضی این روستا اعتراض و منتظر تعیین تکلیف هستیم و از سوی دیگر مصوبات شورای اداری گرمسار مبنی برافزایش محدوده روستا و واگذاری اراضی محدوده آن در کنار اختصاص ۳۰قواره زمین برای فضاهای مسکونی نیز تاکنون عملیاتی نشده است.

*ویژگی‌های احمدآباد در بخش تولیدات کشاورزی چیست؟

روستای احمدآباد دارای مزیت‌های جغرافیایی و کشاورزی و باغبانی خاصی است و جایگاه ویژه‌ای در تولید محصول انار در سطح استان و صادرات آن دارد اما به دلیل نبود صنایع فرآوری و سردخانه، در عمل بخش زیادی از ظرفیت‌های باغی، گلخانه‌ای و زراعی این روستا مورد بهره‌برداری لازم قرار نمی گیرد که خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقتصادی به اهالی و حتی منطقه وارد کرده است.

*مردم یکی از مهمترین مشکلات احمدآباد را عدم وجود گاز عنوان می کنند، نظر شما چیست؟

بله؛ پنج سال است که مسئولان گرمسار قول مساعد برای گازرسانی را داده‌اند و حتی بخشدار سابق ایوانکی در سال ۹۳ تاکید داشت که تا پایان سال این روستا از نعمت گاز برخوردار شود و از سوی دیگر در سال ۹۵ نیز دوباره مقررشد هم‌زمان با گازرسانی به شهر جدید ایوانکی، عملیات گازرسانی به روستای احمدآباد نیز صورت گیرد اما این قول‌ها فقط در حد حرف و وعده باقی‌ماندند.

نبود گاز و مشکلات برق موجب بروز معضلاتی برای اهالی و عدم رغبت برای سرمایه‌گذاری شده به‌طوری‌که هم‌اکنون گلخانه خیار درختی این روستا به دلیل نداشتن گاز با سرمازدگی و خسارات زیادی مواجه شده است.

*دیگر مشکلات را به‌اختصار چه می‌بینید؟

هدف دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان، باید تسریع در روند حل مشکلات بخش آموزش، کشاورزی، روستایی و دامداری و... روستای احمدآباد در ایوانکی باشد، اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها حمایت لازم را ندارند؛ علیرغم اینکه وزیر جهاد کشاورزی دولت دوازدهم نیز در همایش روز ملی روستا در آبان ماه گذشته تأکید بر توسعه روستاها با تولید ثروت در روستاها برای افزایش درآمد روستائیان را از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت دانست اما سیاست‌های مسئولان استان سمنان نسبت به روستای احمدآباد ایوانکی تفاوت فاحشی با برنامه‌های دولت دارد.

در حال حاضر سرمایه‌گذاری سه میلیارد تومانی برای ایجاد سردخانه و صنایع تبدیلی در این روستا آماده است اما ادارات ذی صلاح از دادن مجوز خودداری می‌کنند تا جایی که حتی زمین موردنیاز را نیز به این طرح اختصاص نمی‌دهند. به هر حال در این خصوص درخواست تأمین و واگذاری زمین در روستای احمدآباد به مسئولان شهرستان گرمسار و استان سمنان منعکس‌شده اما تاکنون کاری صورت نگرفته است.

هم‌اکنون ساکنان این روستا، حتی برای ساخت خانه و دامداری و... با مشکل تأمین زمین روبه‌رو هستند و پیگیری‌های ما برای تأمین زمین در این روستاها تاکنون بدون نتیجه لازم باقی‌مانده و متأسفانه برای ساخت مسکن برای جوانان هم با مشکل کمبود زمین مواجه ایم.

به علت نبود سردخانه نگهداری محصولات باغی در روستای احمدآباد که قطب تولید انار استان است برای فروش محصول با مشکل مواجه هستیم زیرا به علت ترس از سرمای زودرس و خسارت خشکسالی و از بین رفتن تولید، ناگزیر به ارزان‌فروشی و عدم بهره‌مندی لازم از دسترنج در این روستا هستیم و این درحالی است که باغداری محور توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه است.

*وقتی از روستاهای استان سمنان صحبت می‌شود نمی‌توان از مقوله آب به‌راحتی عبور کرد؟

احمدآباد نیاز به تأمین آب پایدار و آب‌رسانی دارد اما مشکلات اندک نیستند مثلاً برای ایجاد فضای سبز در روستا، شرکت آب و فاضلاب روستایی به علت استفاده از انشعاب آب، برای فضای سبز که حتی مجهز سیستم آبیاری تحت‌فشار و قطره‌ای نیز بود ما را جریمه کرده است حال‌آنکه هزینه نگهداری انشعابات و تأسیسات آب در روستا بر عهده شورای روستا گذاشته‌شده است.

*مشکلات دیگر روستا را نیز به‌اختصار بگویید؟

دستورالعمل‌های راه مبنی بر لزوم رعایت حریم آن بافاصله ۱۳۲ متر در قانون وجود دارد به این شکل که ابتدا حریم راه روستای احمد آباد به میزبانی ۱۲.۵ متر ایجاد و سپس به ۳۶ متر ارتقا یافت و اکنون هم ۱۳۲ متر مطرح است، حال‌آنکه این روستا پیش از اینکه جاده ایوانکی آبسرد جاده‌های پررفت‌وآمد و شریانی واصلی باشد وجود داشته است بنابراین بایستی در حریم راه در امتداد این روستا تجدیدنظر شود زیرا عملاً تمام روستا در حریم راه قرار می‌گیرد و دیگر قادر به هیچ فعالیتی نخواهیم بود و این امر یکی از مشکلات است.

دومین موضوع؛ اجرایی نشدن کامل طرح هادی روستای احمدآباد است؛ ورودی و خروجی این روستا با جاده جدید ایوانکی - آبسرد وضعیتی نامشخص و نابسامانی دارد و اهالی از این منظر با مشکلات زیادی برای تردد مواجه‌اند و سالانه اتفاقات تلخی در این زمینه رخ می‌دهد که به خاطر نداشتن زاویه دیدِ کافی قلمداد می شود.

از طرف دیگر دانش‌آموزان این روستا برای تحصیل باید به شهر بروند که این مسیر خطرناک نگرانی‌هایی را برای خانواده‌ها به دنبال دارد. برخی از اهالی نیز به علت تشکیل نشدن کلاس برای فرزندانشان مجبور به مهاجرت شده‌اند لذا از آموزش‌وپرورش تقاضای تشکیل کلاس‌های درس در روستا داریم و هزینه ماهانه آن را نیز خودمان پرداخت می کنیم.

مجموعه عوامل موجب توسعه نامتوازن، پایین بودن سطح رفاه اجتماعی، کاهش تولیدات باغی و زراعی، مخاطرات زیست‌محیطی، نبود آموزش، اشتغال، مسکن و امکانات و خدمات لازم در روستاها و ... می‌شود که اثرات خود را با مهاجرت روستائیان و تبعات اجتماعی آن برجای می‌گذارد چرا که جمعیت پویای روستاها رفته‌رفته از میان می‌رود و فقط سالخوردگان در روستاها باقی می‌مانند لذا باید در این باره اقداماتی جدی کرد.

*مهم‌ترین اقدامات شورا در این روستا چه بوده است؟

ابتدا باید گفت با پیگیرهای صورت گرفته با دفتر امور روستای و شوراهای استانداری سمنان خوشبختانه اخیراً به این روستا دهیاری داده شد که امیدواریم با اختصاص بودجه و اعتبارات عمرانی، بتوانیم اقدامات بهتری را برای روستای احمدآباد انجام دهیم،

همچنین بخشی از طرح هادی در این روستا انجام و تحقق کامل طرح هادی آن نیازمند اعتبار برای اجرایی شدن است، اما اقداماتی نیز با همین اعتبارات اندک انجام شده که از جمله آن می‌توان به اجرای ۲۳۳متر جدول‌گذاری و یک هزار ۹۵ متر از خیابان‌ها در کنار زیرسازی و آسفالت اشاره کرد که درمجموع ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه در برداشته است.

*آیا اینجا دغدغه زیست‌محیطی نیز وجود دارد؟

بله؛ ماشین‌آلات سنگین نظیر کامیون‌ها برای رفت‌وآمد خود به معادن از داخل روستا عبور می‌کنند، حال‌آنکه معادن وظیفه‌دارند برای خود جاده‌های قابل‌دسترسی دیگری ایجاد کنند لذا متولیانی نظیر ادارات منابع طبیعی، صنعت و معدن و تجارت، محیط‌زیست و ... باید اهتمام بیشتری در این خصوص داشته باشند.

از سوی دیگر برخی از معادن مجوز فعالیت ندارند و برخی هم به وظایف خود در بحث عدم تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست آشنا نیستند چراکه طبق قانون، معادن وظیفه‌دارند به ازای برداشت از منابع و تخریبی که صورت می‌گیرد فضای سبز ایجاد کنند.

حجم تخریب و خسارت‌های ناشی از برداشت‌های بی‌رویه و بعضاً بی‌ضابطه موجب آسیب‌پذیر شدن معیشت و اقتصاد اهالی روستای احمدآباد شده و به موازات برداشت‌ها هرروز آسیب‌پذیری روستا در مقابل سیلاب‌ها و گردوغبار فعالیت‌های معدنی بیشتر می‌شود، لذا اثرات این بحران وقتی بیشتر احساس می‌شود که برخی اوقات حتی شاهد مسدود شدن تنها قنات تأمین‌کننده آب این روستا و مسدود شدن راه انتقال آب به باغات و کشاورزی این روستا باشیم.

این‌گونه شیوه‌های برداشت که چندین سال است انجام می‌گیرد، موجب خسارت به محیط‌زیست، منابع طبیعی و تهدید امنیت مردم منطقه شده و در آینده بسیاری از باغات و کشاورزی منطقه را خواهد بلعید و باعث از دست رفتن فرصت‌های اشتغال‌زایی و مهاجرت اجباری باقیمانده اهالی خواهد شد و از اینکه دستگاه‌های اجرایی مسئول تاکنون در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند تعجب می کنیم، مردم انتظار دارند که هرگونه برداشت از منابع حوزه جغرافیای سکونت آنان موجب رشد و توسعه‌یافتگی منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید برای کیفیت‌بخشی به زندگی آنان شود اما منفعت‌طلبی‌ برخی از بهره‌برداران و اجاره این معادن به اتباع بیگانه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای مردم به ارمغان می‌آورد.

در این راستا می‌طلبد مالیات بر ارزش‌افزوده معادن حومه هر روستا به‌منظور رفع معضلات و مشکلات و توسعه به همان منطقه تخصیص یابد و حتی دستگاه‌های مسئول می‌توانند از محل حقوق دولتی دریافت شده از این معادن برای رفع محرومیت و اشتغال‌زایی به روستا اقدامات لازم را صورت دهند؛ با توجه به مکاتباتی که با دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام‌گرفته، انتظار داریم نظارت جامع‌تر و بیشتر دستگاه‌های نظارتی در برداشت ها از معادن صورت گیرد.

*در بین مشکلات مردم سخن از برق نیز وجود دارد دراین‌باره بگویید؟

از دیرباز برق روستای احمدآباد ایوانکی از شهرستان دماوند استان تهران تامین می‌شد، حال آنکه این روستا، در حوزه جغرافیایی استان سمنان قرار دارد در نتیجه شرکت برق منطقه‌ای تهران هیچ هزینه‌ای برای نگهداری شبکه و تأسیسات برق احمدآباد نمی‌کنند و لذا تقاضای ما نیز برای انتزاع و اتصال به برق شهرستان گرمسار تحقق‌نیافته است.

این امر به اجرای طرح‌های تولیدی مثلاً درزمینهٔ کشاورزی نیز ضرری رسانده است؛ هم اکنون در ۱۰ هکتار اراضی روستا طرح آبیاری قطره ای با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان اجرا شده اما به علت اختصاص ندادن برق بلااستفاده مانده است, با مراجعات مکررمان، اداره برق، شرط تأمین این زیرساخت حیاتی پرداخت هزینه ۵۰میلیون تومانی عنوان شده و این درحالی است که احمد آباد از شهر ایوان کی تنها دو هزار متر فاصله دارد.

مرمت و تعمیر و احیاء دو حلقه قنات، لوله‌گذاری حدود شش کیلومتر از نهرهای آب روستا، اجرای ۲۰ هکتار آبیاری تحت‌فشار و قطره‌ای باغات روستا، ایجاد استخر چهار میلیون مترمکعبی، ایجاد دو استخر با گنجایش دو میلیون مترمکعبی، شن‌ریزی جاده دسترسی به باغات روستا، افتتاح خانه ورزش روستا، هماهنگی تخصیص سهمیه آرد، نصب چراغ‌راهنما در ورودی روستا با اعتبار ۳۳میلیون تومان، پیگیری و ترمیم آب‌لوله‌کشی روستا و درخواست چاه آب جدید برای آب آشامیدنی روستا و پیگیری مشکلات آب کشاورزی در زمره اقدامات هستند.