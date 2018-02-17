رونمایی از پوستر بخش سینمای سعادت جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر، پوستر بخش مسابقه سینمای سعادت سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر با طراحی حمیدرضا بیدقی رونمایی شد.

در بخش مسابقه سینمای سعادت ۱۵ فیلم بلند و ۱۵ فیلم کوتاه حضور خواهند داشت که ۱۲ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی در هر بخش را شامل می شود.

تا این لحظه فیلم‌هایی از قزاقستان، ترکیه، ایتالیا، چین، اسلووانی، بلغارستان، افغانستان، کره، انگلیس، آلمان، مصر، فرانسه، عراق، فلسطین، تایوان، هند، گرجستان، روسیه، لبنان از میان آثار رسیده به دبیرخانه در فهرست انتخاب اولیه بخش مسابقه هستند.

با توجه به اینکه ثبت نام تا اول مارس مصادف با ۱۰ اسفند ادامه دارد پس از این تاریخ لیست انتخاب های قطعی اعلام می شود.

طبق اعلام فراخوان جشنواره، فیلم‌های بخش مسابقه سینمای سعادت باید اولین نمایش خود در منطقه آسیای میانه و خاورمیانه را با جشنواره جهانی فیلم فجر ایران تجربه کنند.

شرط حضور فیلم‌های بلند ایرانی نیز آن است که تا پیش از جشنواره اکران نشده باشند و در هیچ جشنواره بین‌المللی نیز شرکت نکرده باشند. فیلم‌های ایرانی که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند نیز برای درخواست شرکت در جشنواره جهانی تا اول مارس(دهم اسفندماه) فرصت دارند.

۵ داور خارجی و ۲ داور ایرانی بخش مسابقه بین‌الملل سی‌ و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را قضاوت می‌کنند.

در این بخش یک سیمرغ زرین بهترین فیلم و پنج سیمرغ سیمین در رشته‌های کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر مرد، بازیگر زن و جایزه ویژه دستاورد هنری در یکی از زمینه‎‌های فیلمبرداری، تدوین، موسیقی، طراحی لباس و یا طراحی صحنه اهدا می‌شود.

آدرس سایت رسمی جشنواره Fajriff.com و پست الکترونیکی جشنواره Film@Fajriff.com است.

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر، ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ (۳۰ فروردین تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سید رضا میرکریمی در تهران برگزار می‌شود.