تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار؛ در جلسه امروز کارگروه دستمزد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسات دستمزد از نیمه مهرماه، کارگروه دستمزد ۹۷ امروز نیز با حضور شرکای اجتماعی (نماینده کارگر، کارفرما و دولت) در وزارت کار با دستور کار تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری تشکیل می شود.

حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن آخرین قیمت اقلام ضروری که سال گذشته به صورت سه جانبه گرایی به توافق رسید، مشخص خواهد شد.

اقلام مبنای تعیین هزینه معیشت نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی ها، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن های نباتی و قند و شکر است.

بر اساس توافق شرکای اجتماعی در نوع برنج، برنج داخلی، در حبوبات نخود، عدس، لوبیا چیتی و لپه و انواع میوه ها پرتقال، سیب، نارنگی و خیار به عنوان مبنای قیمتی تعیین هزینه معیشت قرار می گیرند.

همچنین در گوشت قرمز، میانگین قیمت مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، در گوشت سفید، مرغ و ماهی قزل آلا و در مواد لبنیاتی ماست، پنیر و شیر در سبد هزینه خانوار کارگری قرار گرفته است.

گفتنی است، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود.

بر اساس این گزارش، با تعیین هزینه سبد معیشت، فاصله بین حداقل دستمزد فعلی تا هزینه یکماه خانوار کارگری مشخص می شود تا راهکاری برای جبران این فاصله با توافق شرکای اجتماعی اندیشیده شود.