«خامس رودریگس» آماده درخشش دوباره در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی پیش روست و اکثر کلمبیاییها معتقدند خامس رودریگس یک بار دیگر در آستانه این بازیها در اوج آمادگی قرار دارد و میتواند ستاره تیمش باشد.
او که در رقابتهای جام جهانی برزیل درخشش خوبی داشت توانست بعد از دورهای ناکامی با آنچلوتی در بایرن دوباره خودش را پیدا کند، اما این بار با یوپ هاینکس، سرمربی جدید این تیم و به نظر میتواند با این فرم از ستارههای تیمش در جام جهانی باشد.
یکی از خصوصیاتی که او را به ستارهای دوباره تبدیل کرده این است که او تکنیکش را دارد تا بازیکنان رقیب را از پیش رو بردارد. او میتواند با یک دریبل ۳ بازیکن حریف را جا بگذارد.
توانایی دیگر او این است که میتواند فضاهای خالیای را ببیند که باقی بازیکنان نمیتوانند. او در چندین بازی این فصل نشان داده که چنین تواناییای دارد و دیدی که در بازی دارد عالی است.
بخش عظیمی از فوتبال این است که فقط توانایی فیزیکی نداشته باشید، بلکه توانایی روحی و ذهنی هم داشته باشید. یکی از تفاوتهای عمده خامس رودریگس با بازیکنان دیگر این است که او نه تنها بیرون از محوطه جریمه، بلکه داخل آن هم خوب کار میکند.
بازیکنان بسیاری هستند که پاس گلهای خوبی میدهند یا تکنیک خوبی دارند، اما گلهای زیادی نمیزنند. خامس رودریگس بازیکنی است که هم پاس گل میدهد و هم گل میزند و هم میتوان او را جزو بازیکنان باتکنیک دانست.
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