«خامس رودریگس» آماده درخشش دوباره در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‎های جام جهانی پیش روست و اکثر کلمبیایی‌ها معتقدند خامس رودریگس یک بار دیگر در آستانه این بازی‌ها در اوج آمادگی قرار دارد و می‎تواند ستاره تیمش باشد.

او که در رقابت‎های جام جهانی برزیل درخشش خوبی داشت توانست بعد از دوره‎ای ناکامی با آنچلوتی در بایرن دوباره خودش را پیدا کند، اما این بار با یوپ هاینکس، سرمربی جدید این تیم و به نظر می‎تواند با این فرم از ستاره‌های تیمش در جام جهانی باشد.

یکی از خصوصیاتی که او را به ستاره‎ای دوباره تبدیل کرده این است که او تکنیکش را دارد تا بازیکنان رقیب را از پیش رو بردارد. او می‎تواند با یک دریبل ۳ بازیکن حریف را جا بگذارد.

توانایی دیگر او این است که می‎تواند فضاهای خالی‎ای را ببیند که باقی بازیکنان نمی‏توانند. او در چندین بازی این فصل نشان داده که چنین توانایی‎ای دارد و دیدی که در بازی دارد عالی است.

بخش عظیمی از فوتبال این است که فقط توانایی فیزیکی نداشته باشید، بلکه توانایی روحی و ذهنی هم داشته باشید. یکی از تفاوت‌های عمده خامس رودریگس با بازیکنان دیگر این است که او نه تنها بیرون از محوطه جریمه، بلکه داخل آن هم خوب کار می‎کند.

بازیکنان بسیاری هستند که پاس گل‌های خوبی می‌دهند یا تکنیک خوبی دارند، اما گل‌های زیادی نمی‎زنند. خامس رودریگس بازیکنی است که هم پاس گل می‌دهد و هم گل می‎زند و هم می‎توان او را جزو بازیکنان باتکنیک دانست.