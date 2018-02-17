پیروزی تیم ملی فوتسال بانوان ایران مقابل روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه بعدازظهر امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه در سالن فوتسال مجموعه ورزشی شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و در نهایت تیم ایران توانست با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسد.

گل اول ایران در نیمه نخست در دقیقه ۱۸ توسط سارا شیربیگی و دومین گل ایران نیز توسط مهسا کمالی در دقیقه ۳۸ به ثمر رسید. هدایت تیم ایران بر عهده شهرزاد مظفر است.

صوفی زاده نایب رییس و رییس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال، حمیرا اسدی رییس دپارتمان بین الملل، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتسال جوانان بانوان، کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

قضاوت این دیدار بر عهده مریم پورجعفریان، زری فتحی، لیلا آقاجانلو و وحیده رنجبری و نظارت فاطمه بوداغی بود.

