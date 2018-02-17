  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۸

پیروزی تیم ملی فوتسال بانوان ایران مقابل روسیه

پیروزی تیم ملی فوتسال بانوان ایران مقابل روسیه

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در اولین دیدار تدارکاتی خود برابر روسیه به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه بعدازظهر امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه در سالن فوتسال مجموعه ورزشی شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و در نهایت تیم ایران توانست با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسد.

گل اول ایران در نیمه نخست در دقیقه ۱۸  توسط سارا شیربیگی و دومین گل ایران نیز توسط مهسا کمالی در دقیقه ۳۸ به ثمر رسید. هدایت تیم ایران بر عهده شهرزاد مظفر است.

صوفی زاده نایب رییس و رییس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال، حمیرا اسدی رییس دپارتمان بین الملل، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتسال جوانان بانوان، کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

قضاوت این دیدار بر عهده مریم پورجعفریان، زری فتحی، لیلا آقاجانلو و وحیده رنجبری و نظارت فاطمه بوداغی بود.
 

کد مطلب 4230220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها