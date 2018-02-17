ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج/تردد در محور زنجان با زنجیرچرخ

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه راهنمایی و رانندگی ناجا به بارش برف در اکثر محورهای استان زنجان، ارتفاعات محور " کرج - چالوس" استان مازندران و محور " تکاب - شاهین دژ" در استان آذربایجان غربی اشاره کرد.

همچنین در اکثر محورهای استان های کرمانشاه، لرستان، مازندران، تهران، کردستان، گیلان، همدان، قزوین، ایلام، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و نیز در محور " سرچم - زنجان" استان اردبیل بارش باران را شاهد هستیم.

پلیس راه راهور ناجا از مه گرفتگی همراه با کاهش دید در ارتفاعات محور فیروزکوه ( محدوده گدوک و کارسالار)، استان همدان ( محور همدان - ساوه)، استان مرکزی ( محورهای دیلجان - اصفهان، دیلجان - محلات، دلیجان - قم و ساوه - همدان ) خبرداد.

همچنین پلیس اعلام کرد: در حال حاضر به دلیل مه گرفتگی شدید همراه با کاهش دید در محور "خرم آباد- اراک" ( محدوده گردنه های زاغه، رازان و زالیان) ترافیک در آن محدوده نیمه سنگین است و ماموران پلیس راه و راهداری برای تسهیل در عبور و مرور در محل حضور دارند.

بنا به اعلام این پلیس، باند جنوبی آزاد راه کرج- قزوین ( محدوده شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزاد راه تهران - کرج ( محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره) از ترافیک نیمه سنگین برخوردار است.

همچنین تردد در محورهای ( طارم- زنجان، تهم - زنجان و دندی - تخت سلیمان) استان زنجان تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

گفتنی است، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.