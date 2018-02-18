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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

در مونیخ صورت گرفت؛

بررسی آخرین تحولات یمن در دیدار عراقچی با همتایان اروپایی

بررسی آخرین تحولات یمن در دیدار عراقچی با همتایان اروپایی

آخرین تحولات بحران یمن در دیدار معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و معاونان وزرای خارجه ایتالیا، فرانسه، انگلستان و آلمان در مونیخ بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تحولات بحران یمن در دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان و معاونین وزرای خارجه اروپایی در مونیخ بررسی شد.

در پی شدت گرفتن ابعاد فاجعه انسانی در یمن، در اثر حملات بی وقفه نیروهای رژیم سعودی و امارات، روز گذشته معاونین وزرای خارجه ایران و تعدادی از کشورهای اروپایی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوص آخرین تحولات این بحران و راه های مقابله با محاصره بی رحمانه مردم یمن و ارسال کمک های انسانی به آن کشور دیدار و گفتگو کردند.

معاونین وزرای خارجه ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان و معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار یک و نیم ساعته حضور داشتند.

کد مطلب 4230602

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