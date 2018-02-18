بررسی آخرین تحولات یمن در دیدار عراقچی با همتایان اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین تحولات بحران یمن در دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان و معاونین وزرای خارجه اروپایی در مونیخ بررسی شد.

در پی شدت گرفتن ابعاد فاجعه انسانی در یمن، در اثر حملات بی وقفه نیروهای رژیم سعودی و امارات، روز گذشته معاونین وزرای خارجه ایران و تعدادی از کشورهای اروپایی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوص آخرین تحولات این بحران و راه های مقابله با محاصره بی رحمانه مردم یمن و ارسال کمک های انسانی به آن کشور دیدار و گفتگو کردند.

معاونین وزرای خارجه ایتالیا، فرانسه، انگلیس و آلمان و معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار یک و نیم ساعته حضور داشتند.