چهار شهید گمنام بر روی دستان مردم شیعه و سنی عسلویه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه خاتم الانبیاء شهرستان عسلویه صبح یکشنبه در حاشیه این مراسم گفت: پیکر دو شهید به شهر بیدخون و دو شهید به شهر نخل تقی برای تشییع و خاکسپاری منتقل می‌شوند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده در رابطه با مراسم تشییع و خاکسپاری اظهار داشت: دو شهید والا مقام شهر بیدخون ۲۰ و ۲۶ ساله هستند روز سه شنبه یکم اسفندماه ساعت هشت صبح تشییع و در پارک شهدای گمنام به خاک سپرده خواهند شد.

وی اضافه کرد: دو شهید شهر نخل تقی هم ۳۰ و ۲۶ ساله هستند که مردم شهیدپرور نخل تقی هم روز سه شنبه یکم اسفندماه از فلکه لنج(ناخدا) تا پارک ساحلی این دو شهید را تشییع و به خاک خواهند سپرد.

فرمانده سپاه خاتم الانبیاء شهرستان عسلویه اظهار داشت: این چهار شهید والامقام در عملیات تک دشمن زبیدات، خیبر جزیره مجنون، رمضان شرق بصره به درجه شهادت رسیده‌اند.

وی گفت: عزت، سربلندی و اقتدار نظام اسلامی در گرو جانفشانی و ایثارگری شهدا است که باید قدردان آنان باشیم و راه و مسیر شهدا را ادامه دهیم.

شهرستان عسلویه در جنوب مرکز استان بوشهر ۱۲ شهید تقدیم انقلاب و نظام اسلامی کرده که ۹ شهید از اهل سنت هستند.